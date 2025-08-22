Πολάκης κατά Τσακαλώτου με φόντο τη συνέντευξη Τσίπρα στη Le Monde: «Eσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην λέμε απατεώνα τον Μητσοτάκη»

Επίθεση μέσα από τα social media εξαπέλυσε την Παρασκευή (22.08.2025) ο Παύλος Πολάκης κατά του Ευκλείδη Τσακαλώτου μετά τα «πυρά» του δεύτερου στον Αλέξη Τσίπρα για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού στη Le Monde όπου ανέφερε πως του λείπει «η ενεργός πολιτική και η επαφή με τους ψηφοφόρους».

Συγκεκριμένα, μετά από την παρέμβαση με αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα, που έκανε ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος με ανάρτησή του στο Facebook, βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει ο Παύλος Πολάκης, σχολιάζοντας κάτω από αυτή.

Αρχικά, ο υπουργός Οικονομικών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έθεσε σε ανάρτηση στο προσωπικό του προφίλ, μία σειρά από ερωτήματα για τον πρώην πρωθυπουργό και όσα υποστήριξε για την οικονομική πολιτική της περιόδου 2015–2019.

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες. Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της;

Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;».

Η απάντηση του Παύλου Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης δεν έχασε την ευκαιρία να απαντήσει, με σχόλιο στην ανάρτηση Τσακαλώτου. Ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στην αναφορά του πρώην συντρόφου του περί ενθάρρυνσης από τον Αλέξη Τσίπρα «του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου να μπει στον ΣΥΡΙΖΑ», τονίζοντας σε άλλο σημείο «άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου «σφυρίξτε κλέφτικα».

«Ευκλείδη προκαλείς αλλά δεν έχω πολλή όρεξη σήμερα. Όμως δύο φωνήεντα θα στα πω:

Πρώτον, όσον αφορά το «Αντισύριζα που μπήκε μες στο Σύριζα» εσύ δεν ήσουν που έλεγες να μην λέμε απατεώνα το Μητσοτάκη και ταυτόχρονα έκανες κριτική σε Ακριβοπούλου-Καψώχα την ίδια στιγμή που ο Μητσοτάκης διόριζε το διευθυντή του το Ζούλα πρόεδρο στην ΕΡΤ;;;

Δεύτερον: Αλίμονο να υπερασπίζαμε μνημονιακές πολιτικές μετά την έξοδο από τα μνημόνια!! Σε εμάς το DNA δεν άλλαξε για να πάθουμε τέτοια ζημιά!

Τρίτον: Αλήθεια γιατί είχατε αποκρύψει ως οικονομικό επιτελείο μέχρι το Μάρτη του 2019 που το ξεφούρνισε ο Χουλιαράκης πως το πλεόνασμα είχε φτάσει στα 37 δις;;;;; Φοβόσασταν μην δεν αφήσουμε να μαζευτεί τόσο προχωρώντας σε ελαφρύνσεις από τον Οκτώβρη του 2018;; Που ήταν το πλεόνασμα όπως αποδείχτηκε μετά περίπου 30 δις και ΕΦΤΑΝΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕ

Τέταρτον: Αλήθεια σήμερα συμφωνείς με 6,4 δις ΥΠΕΡ-πλεόνασμα ή λες πως πρέπει ΑΜΕΣΑ να δωθεί 13ος-14ος μισθός και 13η σύνταξη;;;(4 δις πραγματικό κόστος)

Και τα υπόλοιπα 2,4 να δωθούν για απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στη ΔΕΗ και σε αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στην Εθνική;;;(Με νόμο εννοείται)

Για πες;

Πέμπτον γιατί έχουμε και δουλειές: Συμφωνείς να καταργηθεί η ΑΑΔΕ και να επανέλθει ο έλεγχος των φόρων στο Υπουργείο Οικονομικών, στο ΣΔΟΕ και στις εφορείες;;;

Άντε γιατί η αριστεροσύνη σας στα πραγματικά ΕΠΙΔΙΚΑ είναι τύπου «σφυρίξτε κλέφτικα» ενώ στα ακίνδυνα τύπου «δικαιωματικά» κάνετε σαν τζιτζίκια τον Αύγουστο!!».