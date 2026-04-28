Πρωτοβουλίες ΠΑΣΟΚ για το θέμα των υποκλοπών και ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας

Σε πανστρατιά κάλεσε την Κοινωνία των Πολιτών ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή όσα συμβαίνουν στην υπόθεση των υποκλοπών. Μιλώντας για εκτροπή, για παραβίαση της διάκρισης των εξουσιών, για παρακμή και απαξίωση του Κράτους Δικαίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρόκειται για κάτι που αφορά 11 εκατομμύρια πολίτες και όχι μόνον όσους παρακολουθήθηκαν.

«Η ποιότητα της Δημοκρατίας για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιμέρους θέμα. Είναι κεντρικό ζήτημα που αφορά στο μέλλον του λαού, στο μέλλον των παιδιών μας», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στο μεταξύ, πέραν της προαναγγελίας κατάθεσης νέας πρότασης για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ τις επόμενες ημέρες, δύο ακόμα ενδιαφέρουσες πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών και των πολιτικών της προεκτάσεων, αναδείχθηκαν χθες, κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και οι δικηγόροι τόσο του ίδιου όσο και άλλων θυμάτων παρακολούθησης.

Με τον ίδιο, να έχει αναρωτηθεί κατά τη διάρκεια της εισηγητικής του τοποθέτησης ποιο είναι τάχα το επόμενο στάδιο και αν είναι η αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές και να αποφύγουν κάποιοι την φυλακή, σε ερώτηση για τυχόν πρόταση δυσπιστίας, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν την απέκλεισε. Αναφέρθηκε γενικά στα κοινοβουλευτικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή του το ΠΑΣΟΚ απευθύνοντας κάλεσμα στα άλλα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να στηρίξουν την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής, στην οποία μάλιστα προανήγγειλε ότι οι ‘πράσινοι’ βουλευτές θα ζητήσουν για παράδειγμα την κλήση του κ.Ντίλιαν, ώστε να υποστηρίξει ενώπιον της Βουλής όσα λέει ως τώρα δημόσια και να καταθέσει εκεί τα στοιχεία που τα επιβεβαιώνουν.

Αργότερα, ωστόσο, σε «πηγαδάκι» με δημοσιογράφους, μετά το πέρας της συνέντευξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να εξηγήσει ότι η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης είναι ένα εργαλείο που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει κάθε έξι μήνες και ως εκ τούτου, θα πρέπει να σταθμίζει κάθε φορά τις κινήσεις του. Επιπλέον, παρατήρησε ότι για να προβεί κανείς σε μία τέτοια κίνηση, θα πρέπει να υπάρχει ένα γεγονός. Όταν όμως ρωτήθηκε αν τυχόν αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, με κυβερνητική πρωτοβουλία, προκειμένου να «πέσει στα μαλακά» ο κ.Ντίλιαν και να αποφύγει την φυλακή είναι αρκετό γεγονός, τότε αποκρίθηκε ότι κάτι τέτοιο «ναι, είναι ικανό γεγονός».

Για «θεσμική εκτροπή» μίλησε από την πλευρά του και ο Ζαχαρίας Κεσσές, εκπρόσωπος 13 θυμάτων του παράνομου λογισμικου Predator, ο οποίος και αποκάλυψε ότι την περασμένη Παρασκευή (24.04.2026) επισκέφθηκε την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και ζήτησε να ενημερωθεί επίσημα για το πώς θα καταθέσει έξι νέες μηνύσεις και με ποια διαδικασία θα εγχειρήσει εμπιστευτικά, ευαίσθητα έγγραφα που έχει στα χέρια του. Μισή ώρα μετά, έγινε δεκτός από αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με τον οποίο είχε συνάντηση 45 λεπτών.

Με τον ίδιο να συνδέει τη χθεσινή αιφνίδια αρχειοθέτηση της υπόθεσης με τις καινούριες αυτές μηνύσεις και τα νέα αποδεικτικά στοιχεία, σε ερώτηση του newsit.gr σχετικά με το αν στις έξι αυτές νέες μηνύσεις περιλαμβάνεται κάποιο πολιτικό πρόσωπο, απάντησε επί λέξει : «Ασφαλώς δεν μπορώ να σας πω ούτε τις ιδιότητες ούτε ποια είναι τα πρόσωπα. Ασφαλέστερα όμως μπορώ να σας πω ότι την Παρασκευή η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενημερώθηκε για το ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Άρα, τις συνδέσεις μπορείτε να τις κάνετε εσείς», αφήνοντας ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο εμπλοκής νέου πολιτικού προσώπου, που μπορεί να ‘βάρυνε’ στην απόφαση να επιχειρηθεί εκ νέου η υπόθεση να κλείσει εδώ…