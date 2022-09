Για κυβερνητικό πανικό κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου μετά την συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με την Ευρωπαία Επίτροπο Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας, Βέρα Γιούροβα, στις Βρυξέλλες.

Όπως ανέφερε μάλιστα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος «την ώρα που όλη η ΕΕ στηλιτεύει την καθεστωτική κατρακύλα της Ελλάδας από τις πρακτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.

Ο πανικός τους από τη βαρύτατη έκθεση της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τις παρακολουθήσεις, τούς οδηγεί σε πολιτικές γελοιότητες.

Αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενδιαφερόταν για την αποκάλυψη της αλήθειας δεν θα οδηγούσε την ελληνική Βουλή σε μια Εξεταστική Επιτροπή – παρωδία.

Να είναι σίγουροι όμως πως αυτό δεν το αντιλαμβάνεται μόνο ο κάθε Έλληνας πολίτης. Αλλά και η ευρωπαϊκή οικογένεια».

Οι συνεργάτες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ λένε μάλιστα ότι «η ίδια άλλωστε η Ευρωπαία Επίτροπος Ευρωπαϊκών Αξιών και Διαφάνειας ανακοίνωσε την ατζέντα των συναντήσεων, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Η Ευρωπαία επίτροπος μέσω του twitter, λίγο πριν έρθει στην Αθήνα, ανέφερε ότι «πριν από την επίσκεψή μου στην Αθήνα, συνάντησα τον Αλέξη Τσίπρα στις Βρυξέλλες. Συζητήσαμε την κατάσταση στην Ελλάδα με βάση την ετήσια έκθεση για το Κράτος Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάσταση στα μέσα ενημέρωσης, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τη χρήση spyware. Θα συνεχίσω αυτές τις συζητήσεις με την κυβέρνηση».

Ahead of my visit to Athens, I met w/ @atsipras in Brussels. We discussed the situation in 🇬🇷 on the basis of the annual #RuleOfLaw report, incl. situation in the media, independence of judiciary & the use of spyware. I will continue these discussions w/ the government tomorrow. pic.twitter.com/6qyzVhxZV3