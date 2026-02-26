Σκληρή απάντηση της Αθήνας στην προκλητική επιστολή Ερντογάν στον ΟΗΕ: Την απορρίπτουμε και θα απαντηθεί δεόντως

Αναμενόμενη χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές, την κίνηση του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, έστειλε επιστολή υπέρ του παράνομου μνημονίου με τη Λιβύη και με βολές κατά Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.

Συγκεκριμένα, οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν για την επιστολή ότι «η από 16 Φεβρουαρίου 2026 επιστολή του Μονίμου Αντιπροσώπου της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού, σε συνέχεια σχετικών Ρηματικών Διακοινώσεων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου, ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη και δεν προκαλεί έκπληξη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφερόμενες στην επιστολή της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Τουρκίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η εν λόγω επιστολή, που απορρίπτεται εκ μέρους της Ελλάδας και θα απαντηθεί δεόντως, αναπαράγει τις γνωστές πλην όμως ευφάνταστες και αυθαίρετες ερμηνείες του Διεθνούς Δικαίου, και ειδικότερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις οποίες συχνά επιδίδεται η Τουρκία, αμφισβητώντας, για μια ακόμη φορά, τα νόμιμα δικαιώματα της χώρας μας, ενώ επιμένει να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, κράτος μέλος της ΕΕ και του ΟΗΕ».

Και διπλωματικές πηγές συνεχίζουν:

«Επισημαίνεται ότι η επανάληψη νομικά ανυπόστατων ισχυρισμών δεν τους προσδίδει αξία και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ως γνωστόν, οι ισχυρισμοί αυτοί έχουν ήδη κατ’ επανάληψη απαντηθεί με επιστολές μας προς τα Ηνωμένα Έθνη, στις οποίες υπενθυμίζουμε, μεταξύ άλλων, ότι σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας, στην οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, μεταξύ κρατών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές, τα νησιά, έχουν πλήρη δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη.

Θα πρέπει συνεπώς η Τουρκία να συνταχθεί με τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, προς όφελος των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών μας, όπως και της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή».

Η επιστολή της Τουρκίας

Λίγα 24ωρα μετά τη συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Άγκυρα, η Τουρκία κατηγορεί την Αθήνα για «επιλεκτική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας», σε σχέση με την πάγια αντίληψη για τη δυνατότητα των ελληνικών νησιών να έχουν πλήρη επήρεια στον υπολογισμό οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Στην επιστολή προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, η Τουρκία επαναλαμβάνει τις πάγιες θέσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο δίνοντας προτεραιότητα στην υπεράσπιση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Μάλιστα, το έγγραφο φέρει ημερομηνία 16 Φεβρουαρίου, δηλαδή πέντε ημέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα.

Στην επιστολή, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ κατηγορεί την Ελλάδα ότι στις πρόσφατες ρηματικές διακοινώσεις της (Α/79/983 της 5ης Αυγούστου 2025 και Α/79/1005) κάνει «επιλεκτική ερμηνεία του Δικαίου της Θάλασσας».

Επικρίνει και την Αίγυπτο, η οποία στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 αμφισβήτησε εκ νέου τόσο το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 όσο και εκείνο που υπέγραψαν Άγκυρα και Τρίπολη για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων σε περιοχές της Λιβύης.

Η Άγκυρα επικρίνει, εκ νέου και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό (ΘΧΣ) της Αθήνας, υπενθυμίζοντας ότι ευθύς εξαρχής η Τουρκία αντέδρασε αρνητικά, και τονίζει ότι «οι προσπάθειες της Ελλάδας να υπερασπιστεί τις μαξιμαλιστικές και υπερβολικές αξιώσεις της στο πεδίο των θαλάσσιων ορίων αμφισβητούνται από το Διεθνές Δίκαιο», ενώ «είναι μάταιες και δεν παράγουν νομικές επιπτώσεις για την Τουρκία».

Στο ίδιο κείμενο, η Τουρκία αποκρούει και σχετικές πάγιες θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, ισχυριζόμενη ότι «δεν υπάρχει καμία αρχή που να είναι νομικά ή στην πράξη αρμόδια να εκπροσωπεί από κοινού τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, καθώς και το σύνολο του νησιού της Κύπρου. Όσον αφορά το κυπριακό ζήτημα, οι θέσεις της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων έχουν εξηγηθεί σε πολυάριθμες επιστολές στο παρελθόν, με πιο πρόσφατη αυτή της 28ης Δεκεμβρίου 2024 (A/79/711-S/2024/987)».

Η επιστολή της Τουρκίας προς τον ΟΗΕ καταλήγει με τη δήλωση ετοιμότητας εκ μέρους της γείτονος για συζήτηση με την Ελλάδα και άλλα παράκτια κράτη, υπενθυμίζοντας, μάλιστα, το «πνεύμα και τις προθέσεις» της Διακήρυξης των Αθηνών της 7ης Δεκεμβρίου 2023.