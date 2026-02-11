Στη Βουλή η ενημέρωση για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

Το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας θα αποτελέσει το αντικείμενο της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026.

Τα μέλη της Επιτροπής για τις εξελίξεις με την Τουρκία και το 6ο ΑΣΣ θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σύγκληση γίνεται βάσει του άρθρου 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ότι οι διαρκείς επιτροπές συνεδριάζουν όταν το ζητήσει η κυβέρνηση, ενώ οι υπουργοί οφείλουν, με δική τους πρωτοβουλία, να ενημερώνουν την αρμόδια επιτροπή για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε Σύνοδο.