Πολιτική

Στη Βουλή η ενημέρωση για το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 συνεδριάζει η Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, με εισηγητή τον Γιώργο Γεραπετρίτη, κατόπιν αιτήματος της κυβέρνησης
Γιώργος Γεραπετρίτης
Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής (Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI)

Το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας θα αποτελέσει το αντικείμενο της συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας της Βουλής, η οποία έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026.

Τα μέλη της Επιτροπής για τις εξελίξεις με την Τουρκία και το 6ο ΑΣΣ θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η σύγκληση γίνεται βάσει του άρθρου 36 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, που προβλέπει ότι οι διαρκείς επιτροπές συνεδριάζουν όταν το ζητήσει η κυβέρνηση, ενώ οι υπουργοί οφείλουν, με δική τους πρωτοβουλία, να ενημερώνουν την αρμόδια επιτροπή για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους τουλάχιστον δύο φορές σε κάθε Σύνοδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
105
86
62
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νάντια Γιαννακοπούλου: Ο Γιάννης Παναγόπουλος θα έπρεπε να διευκολύνει το χώρο και την παράταξή του 
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε «προβληματική» τη συνέχιση της παρουσίας του προέδρου της ΓΣΕΕ, ενώ έχει ανασταλεί η κομματική του ιδιότητα – Τι είπε για δημοσκοπήσεις και συνεργασία με τη ΝΔ
Νάντια Γιαννακοπούλου
Γιάννης Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις για υπεξαίρεση κονδυλίων
Σε ανακοίνωσή του, έχει ήδη απορρίψει ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας ότι επί ημέρες δημοσιεύματα τον «δικάζουν και τον καταδικάζουν» με βάση «διακινούμενο non-paper άγνωστου συντάκτη»
Γιάννης Παναγόπουλος
Newsit logo
Newsit logo