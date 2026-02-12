Στο δείπνο το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν, υπό τους ήχους του «Τέλι, τέλι, τέλι» του Μάνου Λοΐζου

Η κατ’ ιδίαν συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έγινε σε κάποιο τυπικό τετ α τετ στο περιθώριο των εργασιών του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, αλλά –όπως αποκάλυψε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στην εκπομπή Live News– «κλείδωσε» στο δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος πρόεδρος προς τιμήν της ελληνικής αντιπροσωπίας.

Εκεί, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάθισαν μόνοι τους, αποκλειστικά με τους μεταφραστές, χωρίς άλλους συνεργάτες στο τραπέζι, με τη συνομιλία τους να διαρκεί περίπου μία ώρα.

Η επίσημη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα, είχε έντονο σημειολογικό αποτύπωμα, με το δείπνο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντπογάν να λειτουργεί ως κορύφωση μιας προσεκτικά σκηνοθετημένης εικόνας φιλοξενίας. Τίποτα δεν έμοιαζε τυχαίο: η ορχήστρα συνόδευσε τη βραδιά με ελληνικές και τουρκικές επιλογές, με ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν να είναι το «Τέλι τέλι τέλι» του Μάνου Λοΐζου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το μενού, με εδέσματα της πολίτικης κουζίνας, που –σύμφωνα με το ρεπορτάζ του newsit.gr– ήταν ιδιαίτερα πλούσιο. Από τα ορεκτικά σερβιρίστηκαν, μεταξύ άλλων, αγκινάρες με σάλτσα κάρυ, τσι κιοφτέ, μελιτζάνες ιμάμ μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα και πιρουχί με βούτυρο, τυρί και χόρτα του Αιγαίου, ενώ υπήρξε και σαλάτα «του κήπου» με γλιστρίδα και ντρέσινγκ λεμόνι. Στα κυρίως, το τραπέζι περιλάμβανε μοσχαρίσια στηθοπλευρά με πιλάφι σαφράν και αμύγδαλα, αλλά και ούρφα κεμπάπ με αρνίσια παϊδάκια.

Το δείπνο έκλεισε με παρφέ με πικραμύγδαλο και ανανά, φρούτα εποχής και ποικιλία τουρκικών γλυκών –με μπακλαβά, φυστικοσαρμάδες και μουχαλεμπί με μαστίχα– προτού σερβιριστούν τσάι και καφές.