Όλα όσα συνέβησαν στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία: Το «πηγαδάκι», τα κομπολόγια , οι δηλώσεις και το «αυτοκρατορικό» μενού

Μητσοτάκης και Ερντογάν στην Άγκυρα
Έρικα Τεκτονίδου

Σε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (11.02.2026) η συνάντηση των ηγετών Τουρκίας και Ελλάδας στην Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε στο «Λευκό Παλάτι» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με θερμή χειραψία και λέγοντάς του «Καλώς ήρθες».

Από την στιγμή που «πάτησε πόδι» στη γειτονική χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε θερμό καλωσόρισμα με ένα μήνυμα που έγραφε σε γιγαντοοθόνες «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία αξιότιμε πρωθυπουργέ» στο κέντρο της Άγκυρας. Στο αεροδρόμιο, τον Έλληνα πρωθυπουργό αρχικά υποδέχτηκαν συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ελληνική αποστολή ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Γύρω στις 15:15 ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στο «Λευκό Παλάτι», όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος με θερμή χειραψία, ενώ οι δύο ηγέτες στη συνέχεια πόζαραν ευδιάθετοι για την καθιερωμένη φωτογραφία τους.

Σε φιλικούς τόνους έγινε και η συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη εντός του «Ακ Σαράι» η οποία διήρκησε μιάμιση ώρα, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε στον Έλληνα ομόλογό του ένα άλμπουμ φωτογραφιών, με στιγμιότυπα από παλαιότερες τους συναντήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Οι τρεις τους συζήτησαν αρκετά, ενώ ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός τους έδειξε ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ που είχε μαζί, αγαπητό και στην Τουρκία. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις και απόλαυσαν ένα δείπνο υψηλής γαστρονομίας τόσο με τούρκικα όσο και με ελληνικά στοιχεία.

Η άφιξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας υποδέχεται τον Έλληνα Πρωθυπουργό στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα / Cetinmuhurdar/PPO / Handout via REUTERS
Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS 

Τα κομπολόγια και το «πηγαδάκι»

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους, Κυριάκος Μητσοτάκης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος έδειξαν ο ένας στον άλλο τα ιδιαίτερα κομπολόγια που είχαν μαζί τους.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε ένα κόκκινο από κεχριμπάρι, ενώ ο Πατριάρχης ένα με χρυσές χάντρες. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού το κομπολόι είναι διαδεδομένο και αγαπητό αξεσουάρ και στην Τουρκία.

Η συζήτηση των τριών ανδρών διήρκησε αρκετή ώρα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και τον Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, ο οποίος συνόδευσε στην Άγκυρα τον Πατριάρχη.

Ο Μητροπολίτης Γέροντας Χαλκηδόνος Εμμανουήλ φορούσε κοστούμι, αφού στην Τουρκία οι ιερωμένοι μπορούν να φορούν τα ιερατικά άμφια μόνον εφόσον βρίσκονται σε χώρους λατρείας. Φυσικά αυτού εξαίρεση του κανόνα αποτελεί ο Πατριάρχης.

Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Η συνάντηση και τα 7 κείμενα που υπογράφτηκαν

Αφού έγιναν οι συστάσεις των μελών των δύο αντιπροσωπειών και περί στις 15:30 ξεκίνησε η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν και οι επαφές των Ελλήνων υπουργών με τους Τούρκους ομολόγους τους.

Συνολικά στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας υπογράφτηκαν 7 κείμενα.

  1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.
  2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού
  3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.
  4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο «Enterprise Greece» και το «Invest in Turkiye».
  5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.
  6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.
  7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Οι κοινές δηλώσεις

Ελλάδα και Τουρκία εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή ανακοίνωση στη οποία σημείωσαν τα ακόλουθα:

  • Η Τουρκία και η Ελλάδα τόνισαν εκ νέου ότι είναι αποφασισμένες να καλλιεργήσουν φιλικές σχέσεις και καλή γειτονία, αμοιβαίο σεβασμό, ειρηνική συνύπαρξη και κατανόηση, σύμφωνα με τη «Διακήρυξη των Αθηνών για τις Φιλικές Σχέσεις και την Καλή Γειτονία», η οποία υπογράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2023 στην Αθήνα, κατά την 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να προωθήσουν περαιτέρω τις διμερείς σχέσεις και να διευρύνουν τους τομείς συνεργασίας.
  • Η Τουρκία και η Ελλάδα επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για τη βελτίωση των αποτελεσματικών διαύλων και μηχανισμών επικοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και για την εξάλειψη αδικαιολόγητων πηγών έντασης, προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενη κλιμάκωση και οι κίνδυνοι για την επιτυχή διαχείριση των διμερών τους σχέσεων.
  • Και οι δύο πλευρές επανέλαβαν ότι η διευρυμένη διμερής συνεργασία, με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, θα ενισχύσει περαιτέρω την περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία και θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
  • Υπό το πρίσμα της αύξησης του διμερούς εμπορικού τους όγκου και της οικονομικής συνεργασίας, οι δύο χώρες συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τους εμπορικούς τους δεσμούς και να επιτύχουν τον στόχο των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ σε διμερή εμπορικό όγκο έως το τέλος της δεκαετίας. Προς τον σκοπό αυτό δεσμεύθηκαν να εντείνουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των αντίστοιχων επιχειρηματικών τους κοινοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες του Ελληνοτουρκικού Κοινού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, καθώς και άλλων συναφών επιχειρηματικών ενώσεων και των οργανισμών προώθησης επενδύσεων των δύο χωρών.
  • Η Τουρκία και η Ελλάδα χαιρέτισαν τη συνέχιση του προσωρινού καθεστώτος θεωρήσεων Σένγκεν βραχείας διαμονής, με στόχο τη διευκόλυνση των τουριστικών επισκέψεων Τούρκων υπηκόων σε δώδεκα ελληνικά νησιά του Αιγαίου.
  • Η Τουρκία και η Ελλάδα επιβεβαίωσαν ότι, πέραν της υφιστάμενης διμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, ο τριμερής μηχανισμός συνεργασίας, ο οποίος περιλαμβάνει και τη Βουλγαρία, έχει αποδώσει θετικά αποτελέσματα. Οι δύο χώρες υπογράμμισαν τη σημασία της συνέχισης και περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.
  • Και οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία και την αναγκαιότητα ανάπτυξης της διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος.
  • Αμφότερες οι χώρες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να αξιολογήσουν τις υφιστάμενες δυνατότητες συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας —ιδίως στη διασύνδεση ηλεκτρικής ενέργειας και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας— με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας.
  • Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους για τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων διασυνοριακών οδικών και σιδηροδρομικών διαδρόμων. Τα έργα αυτά ενισχύουν ουσιαστικά την ασφάλεια, την αξιοπιστία και τη χωρητικότητα τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις τεχνικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, καθώς και με την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιφερειακών εφοδιαστικών αλυσίδων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο πλευρές εξέτασαν την πρόοδο του έργου κατασκευής δεύτερης διασυνοριακής γέφυρας στους Κήπους–Ύψαλα, κατόπιν της Συμφωνίας του 2006. Η συνολική και αποτελεσματική διασύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφορών της Τουρκίας αναγνωρίζεται ως κρίσιμη για τη διασφάλιση ομαλής ροής της κυκλοφορίας, διαλειτουργικότητας των συστημάτων και περαιτέρω ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.
  • Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιοποίησης, στον οικονομικό και στρατηγικό τομέα. Και οι δύο πλευρές επανεπιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για ενίσχυση της συνεργασίας στην επιστήμη, την τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, μέσω της υλοποίησης διμερούς προγράμματος συνεργασίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.
  • Η Τουρκία και η Ελλάδα συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής του ποταμού Meriç/Έβρου, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο χώρες αποφάσισαν να επανενεργοποιήσουν την ad hoc Κοινή Επιτροπή που συστάθηκε βάσει της Κοινής Δήλωσης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Μαΐου 2010, με στόχο τη διασφάλιση της προστασίας και της βιώσιμης χρήσης του ποταμού Meriç/Έβρου. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την κοινή τους δέσμευση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρών στη λεκάνη απορροής του ποταμού Meriç/Έβρου, σε συνεργασία και με το άλλο παρόχθιο κράτος.
  • Η Τουρκία και η Ελλάδα επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να εργαστούν εποικοδομητικά στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ ως δύο Σύμμαχοι, μεταξύ άλλων ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Άγκυρας που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου 2026 στην Τουρκία.
  • Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας–ΕΕ.
  • Οι δύο χώρες συμφώνησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους σε διεθνείς οργανισμούς και, στον βαθμό του δυνατού, να υποστηρίζουν αμοιβαία τις υποψηφιότητές τους σε διεθνείς πλατφόρμες.
  • Οι δύο Ηγέτες είχαν επίσης εκτενή ανταλλαγή απόψεων για διμερή ζητήματα, καθώς και για περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις. Συμφώνησαν να διατηρήσουν τη δυναμική στον Πολιτικό τους Διάλογο, στη Θετική Ατζέντα/Κοινό Σχέδιο Δράσης και στις συζητήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.
Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού
Το δείπνο

Τέλος, προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού ακολούθησε δείπνο στο «Λευκό Παλάτι», στο οποίο ήταν παρών και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Το μενού που απόλαυσαν οι δύο ηγέτες ήταν ιδιαίτερα πλούσιο, όπως εξασφάλισε το newsit.gr, με εδέσματα της πολίτικης κουζίνας δείγμα της καλής φιλοξενίας στην οποία αναφέρθηκε και στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τα ορεκτικά αποτελούνταν από:

  • Αγκινάρες με σάλτσα κάρυ, Τσι Κιοφτέ, τουλουμίσιο τυρί, βούτυρο
  • Μελιτζάνες μπαϊλντί, λαχανοντολμάδες με κάστανα
  • Πιρουχί με βούτυρο, τυρί Kes, καρύδια και χόρτα του Αιγαίου

  • Σαλάτα του Κήπου με γλιστρίδα με ντρέσινγκ σορμπέ λεμόνι

Τα κυρίως είχαν:

  • Μοσχαρίσια στηθοπλευρά συνοδευόμενη από πιλάφι με σαφράν και αμύγδαλα και σπαράγγια στη σχάρα
  • Ούρφα κεμπάπ και αρνίσια παϊδάκια

Ενώ για γλυκό το μενού ολοκληρωνόταν με:

  • Παρφέ με πικραμύγδαλα και ανανά συνοδευόμενο από φρούτα εποχής
  • Ποικιλία τουρκικών γλυκών

  • Μπακλαβάς με καρύδια, φυστικοσαρμάδες, μουχαλεμπί Τσεσμέ με μαστίχα

Και τσάι και καφές.

Το μενού

Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας τονίζοντας ότι ήρθε η ώρα να αρθούν οι απειλές.

«Η Ελλάδα είναι μια δύναμη ειρήνης. Θέλουμε ειλικρινείς σχέσεις με όλους τους γείτονές μας και θέλουμε όπου μπορούμε να πετύχουμε μια συνεργασία που θα μας βοηθήσει να εμπεδώσουμε την πολιτική σταθερότητα… Να συντονιστούμε και σε προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Συρίας.

Θα είναι προς όφελος Ελλάδας και Τουρκίας, μία σταθερή Συρία, που θα επιτρέψει και στους πρόσφυγες, να επιστρέψουν επιτέλους στην πατρίδας τους.

Η μοίρα μας όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Δε μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία αλλά να την κάνουμε σύμμαχο για να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης και να τιμήσουμε την παρακαταθήκη του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Κεμάλ Αττατούρκ. Θα χαρώ να σας υποδεθώ στην Ελλάδα για την επόμενη σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

