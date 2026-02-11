Όλα όσα συνέβησαν στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Τουρκία: Το «πηγαδάκι», τα κομπολόγια , οι δηλώσεις και το «αυτοκρατορικό» μενού

Σε φιλικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (11.02.2026) η συνάντηση των ηγετών Τουρκίας και Ελλάδας στην Άγκυρα. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε στο «Λευκό Παλάτι» τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με θερμή χειραψία και λέγοντάς του «Καλώς ήρθες».

Από την στιγμή που «πάτησε πόδι» στη γειτονική χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλαβε θερμό καλωσόρισμα με ένα μήνυμα που έγραφε σε γιγαντοοθόνες «Καλώς ήρθατε στην Τουρκία αξιότιμε πρωθυπουργέ» στο κέντρο της Άγκυρας. Στο αεροδρόμιο, τον Έλληνα πρωθυπουργό αρχικά υποδέχτηκαν συνεργάτες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ελληνική αποστολή ήταν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Γύρω στις 15:15 ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στο «Λευκό Παλάτι», όπου τον υποδέχτηκε ο Τούρκος πρόεδρος με θερμή χειραψία, ενώ οι δύο ηγέτες στη συνέχεια πόζαραν ευδιάθετοι για την καθιερωμένη φωτογραφία τους.

Σε φιλικούς τόνους έγινε και η συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη εντός του «Ακ Σαράι» η οποία διήρκησε μιάμιση ώρα, ενώ ο Τούρκος πρόεδρος έδειξε στον Έλληνα ομόλογό του ένα άλμπουμ φωτογραφιών, με στιγμιότυπα από παλαιότερες τους συναντήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκαν και με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Οι τρεις τους συζήτησαν αρκετά, ενώ ο φωτογραφικός φακός τους απαθανάτισε την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός τους έδειξε ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ που είχε μαζί, αγαπητό και στην Τουρκία. Στη συνέχεια οι δύο άνδρες προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις και απόλαυσαν ένα δείπνο υψηλής γαστρονομίας τόσο με τούρκικα όσο και με ελληνικά στοιχεία.