Σχέδιο Ελλάδας – ΗΠΑ για τη δημιουργία AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία από τη ΔΕΗ

Τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας συζητήθηκαν στην Ινδία στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit της συνοδου για την τεχνητή νοημοσύνη, με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.