Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Σχέδιο Ελλάδας – ΗΠΑ για τη δημιουργία AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία από τη ΔΕΗ

Συνάντηση του πρωθυπουργού στην Ινδία με τον βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος
Μητσοτάκης - Μόντι
ΔΙΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ / (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΓΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI)

Τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας συζητήθηκαν στην Ινδία στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και στενό συνεργάτη του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit της συνοδου για την τεχνητή νοημοσύνη, με τον Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος και συζητήθηκε η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
148
108
98
75
73
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κωνσταντίνος Κυρανάκης για τις αλλαγές στα τρένα: Τα υλικά των καθισμάτων είναι πιο εύφλεκτα από ότι θα έπρεπε
«Ο ΟΣΕ αλλάζει στην πράξη», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, μιλώντας για τις κάμερες σε συρμούς και σήραγγες και τα καινούργια τρένα που θα παραλάβει η χώρα
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Παύλος Μαρινάκης: Πλήθος κόσμου και γνωστοί πολιτικοί στα εγκαίνια του πολιτικού γραφείου του κυβερνητικού εκπροσώπου
Με σύνθημα «Ψηλότερα για όλους» ο Παύλος Μαρινάκης στις βασικές πολιτικές του προτεραιότητες τόνισε, μεταξύ άλλων, την στήριξη της οικογένειας, τη θωράκιση της ασφάλειας και τη συνεχή αναβάθμιση της δημόσιας υγείας
Εγκαίνια πολιτικού γραφείου Παύλου Μαρινάκη
5
Το συγκινητικό «αντίο» του Νικήτα Κακλαμάνη στην Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: «Σε αποχαιρετώ, αλλά δε σε ξεχνώ»
Στο Α’ Νεκροταφείο, ο πρόεδρος της Βουλής αποχαιρέτησε με προσωπικό λόγο την πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το ύπατο κοινοβουλευτικό αξίωμα στην ιστορία της χώρας και έκανε λόγο για μια παρακαταθήκη που θα φωτίζει τη συνέχεια
Νικήτας Κακλαμάνης
Κυριάκος Μητσοτάκης από Νέο Δελχί: Το έργο του IMEC θα αποφέρει οφέλη σε Ινδία και Ελλάδα
Ο πρωθυπουργός μίλησε για τους κινδύνους της ΑΙ, προειδοποίησε για συγκέντρωση ισχύος σε λίγες εταιρείες και ανέδειξε IMEC, επενδύσεις, απευθείας πτήσεις και τουρισμό ως αιχμές συνεργασίας με το Νέο Δελχί
Κυριάκος Μητσοτάκης
31
Newsit logo
Newsit logo