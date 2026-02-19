Σύγκρουση στη Βουλή για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: Η ΝΔ μιλά για «βία», η αντιπολίτευση για «φιέστα»

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησαν στη Βουλή τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.02.2026) στο νοσοκομείο της Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η υπόθεση μεταφέρθηκε στην Ολομέλεια, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την πρόληψη καταστροφών, με τη Νέα Δημοκρατία να μιλά για «επίθεση» από μειοψηφίες και τον ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει κυβερνητική «επικοινωνία» και ένταση σε βάρος υγειονομικών.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, χαρακτήρισε τα γεγονότα «απαράδεκτη επίθεση» κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αποδίδοντάς τα σε «νοσηρές μειοψηφίες» που «δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο της Υγείας». «Στις Δημοκρατίες, η διαμαρτυρία είναι θεμιτή. Όχι όμως και η άσκηση βίας», ανέφερε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής. Παράλληλα, υποστήριξε ότι στα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας «βρέθηκαν κάποια στελέχη του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ». Ζήτησε, μάλιστα, να υπάρξει καθολική πολιτική καταδίκη: «Είναι ντροπή και απαράδεκτο. Κανονικά θα πρέπει να καταδικαστούν αυτές οι επιθέσεις από όλα τα κόμματα».

Απευθυνόμενος στην πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι «όταν κάποιοι προκαλούν επεισόδια, θα έχουν την αντίδραση του νόμου», κλείνοντας τη φράση του με το χαρακτηριστικό «τελεία-παράγραφος», σε μια προσπάθεια να υπογραμμίσει ότι, κατά την κυβερνητική ανάγνωση, το ζήτημα αφορά ευθέως τα όρια της διαμαρτυρίας και την τήρηση της νομιμότητας.

Από την πλευρά του, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Μιλτιάδης Ζαμπάρας, μίλησε για «ντροπή», όχι μόνο –όπως είπε– «για τον υπουργό σας», αλλά συνολικά για την κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι με «μόνιμη λογική» την επικοινωνία και τη «φιέστα» έφτασε «στο σημείο να χτυπάει γιατρούς και εργαζόμενους σε δημόσιο νοσοκομείο που διαμαρτύρονται» επειδή «χαλάνε το αφήγημά σας ότι αναβαθμίζεται το σύστημα υγείας».

Ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας άσκησε, επίσης, κριτική στον Άδωνι Γεωργιάδη για «επαναφορά της λεγόμενης θεωρίας των δύο άκρων», την οποία χαρακτήρισε «ανιστόρητη και γελοία», αντιπαραθέτοντας –όπως είπε– από τη μία «πατριώτες, αγωνιστές, κομμουνιστές» και από την άλλη «ταγματασφαλίτες», «συνεργάτες των Γερμανών» και «γερμανοτσολιάδες». Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε τη συζήτηση και με την πρόσφατη επικαιρότητα γύρω από τις φωτογραφίες της Καισαριανής, μιλώντας για όσους «βλέπανε τις φωτογραφίες» και στη συνέχεια «κάνανε έκτροπα διαλύοντας το μνημείο».

ΚΚΕ: Δίκαιος ο αγώνας των υγειονομικών

Θέση για τα όσα εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας πήρε άμεσα και το ΚΚΕ. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ χαρακτηρίζει «απολύτως δίκαιη» τη «μαζική συγκέντρωση» γιατρών, νοσηλευτών και εργαζομένων, η οποία –όπως επισημαίνει– πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο στάσης εργασίας με απόφαση του σωματείου, με αφορμή την επίσκεψη του «υπουργού εμπορίου της υγείας». Το ΚΚΕ παραθέτει ως αιχμή τα αιτήματα των υγειονομικών, ζητώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, να μην μειωθούν οι θέσεις ειδικευόμενων, να ανοίξουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες και να δοθούν «ουσιαστικές αυξήσεις» στους μισθούς. Παράλληλα περιγράφει μια εικόνα «τραγικών ελλείψεων» στο νοσοκομείο, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και το ανακαινισμένο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών –που, κατά την ανακοίνωση, ο κ. Γεωργιάδης σκόπευε να εγκαινιάσει– έχει ήδη πλημμυρίσει τρεις φορές, ενώ μετά από κάθε εφημερία «λειτουργεί σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας» για ασθενείς που δεν βρίσκουν κρεβάτι στις κλινικές και «στοιβάζονται» εκεί, μακριά από τους γιατρούς.

Η ανακοίνωση κάνει λόγο και για εξουθενωμένα ωράρια, με εργαζόμενους που –όπως αναφέρει– αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες, με δεκάδες χρωστούμενα ρεπό. Όπως αναφέρει το ΚΚΕ, ο υπουργός εμφανίστηκε στο νοσοκομείο «όχι για να δώσει λύσεις αλλά για να προκαλέσει», συνοδευόμενος από «ισχυρές δυνάμεις καταστολής», για τις οποίες υποστηρίζει ότι έκαναν ακόμη και χρήση χημικών «ακριβώς έξω από τον χώρο των επειγόντων περιστατικών». Το ΚΚΕ καταλήγει πως οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους «θα είναι πάντα εκεί» για να «χαλάνε τις στημένες φιέστες», να αναδεικνύουν –όπως λέει– «την αλήθεια» για το ΕΣΥ και να διεκδικούν «δημόσια και δωρεάν υγεία», ενώ σε υστερόγραφο συνδέει την αντιπαράθεση με την πρόσφατη επικαιρότητα γύρω από τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσμένων της Καισαριανής, κατηγορώντας τον κ. Γεωργιάδη ότι, «ενοχλημένος» από τον αντίκτυπό τους, επανέρχεται σε «ταύτιση του κομμουνισμού με τον φασισμό».