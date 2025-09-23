Συναντήσεις Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη – Ενεργειακά με Αλίγιεφ και για τη μονή Σινά με τον Αιγύπτιο πρωθυπουργό

Διαδοχικές συναντήσεις έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, Mostafa Kabal Madbouly, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον Πρόεδρο της Υεμένης, Rashad Al-Alimi.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία του Μπακού με την Αρμενία, κάνοντας λόγο για θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, Mostafa Kabal Madbouly συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Υεμένης, Rashad Al-Alimi, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη (23.09.2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τους δύο άνδρες να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι Αθήνα και Λευκωσία είναι απόλυτα προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.