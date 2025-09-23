Πολιτική

Συναντήσεις Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη – Ενεργειακά με Αλίγιεφ και για τη μονή Σινά με τον Αιγύπτιο πρωθυπουργό

Αλλεπάλληλες είναι οι επαφές του πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Mostafa Kamal Madbouly στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Mostafa Kamal Madbouly στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη / EUROKINISSI

Διαδοχικές συναντήσεις έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev, τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, Mostafa Kabal Madbouly, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio και τον Πρόεδρο της Υεμένης, Rashad Al-Alimi.

Κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ilham Aliyev συζητήθηκε η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων των κάθετων διασυνδέσεων.
Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πρόσφατη συμφωνία του Μπακού με την Αρμενία, κάνοντας λόγο για θετική εξέλιξη προς όφελος της ειρήνης στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό της Αιγύπτου, Mostafa Kabal Madbouly συζητήθηκε η στρατηγική σχέση των δύο χωρών και η σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Μετανάστευσης. Συζητήθηκε ακόμα το θέμα της συμφωνίας για την Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε, Dr Julius Maada Bio συζητήθηκε η συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Υεμένης, Rashad Al-Alimi, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στην κυβέρνηση και υπογράμμισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Τρίτη (23.09.2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τους δύο άνδρες να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι Αθήνα και Λευκωσία είναι απόλυτα προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Οι δύο κυβερνήσεις είναι απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο περιθώριο της...
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Οι δύο κυβερνήσεις είναι απολύτως προσηλωμένες στην υλοποίηση του έργου 1
Newsit logo
Newsit logo