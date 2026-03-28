Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό - Κλειστός ο αυτοκινητόδρομος και στα δύο ρεύματα
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ζητά «καθαρή διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά»

Ο βουλευτής ζήτησε επανασύσταση της Νεολαίας και κάλεσε την παράταξη να δώσει «μάχη νίκης και όχι μάχη κατάταξης»
Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης στην Ολομέλεια του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ (Πηγή φωτογραφίας: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Το δίλημμα αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να εξελιχθεί σε «ένα κόμμα συμπληρωματικό, δήθεν για να μην αποσταθεροποιηθεί η χώρα» ή αν επιδιώκει να γίνει ξανά «μεγάλη δημοκρατική παράταξη και κίνημα που διευρύνεται στην κοινωνία και γίνεται πρωταγωνιστής στην αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος» έθεσε από το βήμα του Συνεδρίου ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, από το βήμα του Συνεδρίου, ανέδειξε ως κεντρικό διακύβευμα τη διεύρυνση της παράταξης, σπεύδοντας ωστόσο να διευκρινίσει ότι αυτή δεν μπορεί να γίνει χωρίς σαφές πολιτικό και αξιακό περιεχόμενο. «Η διεύρυνση της παράταξης είναι αναγκαία», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να δίνει «μάχη νίκης και όχι μάχη κατάταξης».

Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε ότι η διεύρυνση δεν μπορεί να στηριχθεί σε μια αμιγώς αρνητική συγκολλητική ύλη. «Δεν μπορεί η διεύρυνση να γίνεται με όρους “αντί”, αντιδεξιάς ή αντι-Μητσοτάκη, πρέπει να γίνεται με όρους συνάφειας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «για να προχωρήσουμε μαζί, πρέπει να μπορούμε να πούμε τα αυτονόητα». Ο κ. Χριστοδουλάκης έβαλε μάλιστα στο κάδρο και την ιστορική αυτοεικόνα του κόμματος, λέγοντας ότι «τη χώρα το 2009 τη χρεοκόπησε η κυβέρνηση Καραμανλή» και ότι «η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σήκωσε μόνη της τον σταυρό, όταν άλλοι έχτιζαν πολιτικές καριέρες». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κόμμα «δεν έχει τίποτα να φοβηθεί», επειδή, όπως είπε, «έχει τις αρχές και τις αξίες που δεν έχει κανένας τους».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην εσωτερική φυσιογνωμία του κόμματος, θέτοντας το ερώτημα αν το ΠΑΣΟΚ θέλει να είναι «ένα κόμμα που δίνει αξία στα μέλη του ή ένα κόμμα με φίλους του δίευρου». Ζήτησε ακόμη την «επανασύσταση της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ», ενώ σε πιο φορτισμένο τόνο μίλησε για «τη δική μας συμμορία των αοράτων», αναφερόμενος «στους αθέατους, τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τη μάνα του 13ωρου». Κλείνοντας, επικαλέστηκε τη Φώφη Γεννηματά, λέγοντας ότι «μας άνοιξε τον δρόμο», και έστειλε μήνυμα ταυτότητας και συνέχειας: «Είμαστε ΠΑΣΟΚ χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις. Τα όνειρά μας είναι πιο δυνατά από τις αναμνήσεις μας».

