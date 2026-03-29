Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Οι υποχωρήσεις και οι καταστατικές αλλαγές – Πέφτουν οι τόνοι με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Νέα σελίδα ενότητας επιχειρεί να ανοίξει το ΠΑΣΟΚ από σήμερα (29.03.2026), με το πέρας του τριήμερου Συνεδρίου του στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο. Είναι εξάλλου οι εκλογές που επίκεινται αρκετός λόγος ώστε να προσπαθήσουν τουλάχιστον να ρίξουν τους τόνους στις όποιες εσωκομματικές διαφορές, προχωρώντας με κοινή στρατηγική προς τις κάλπες, με στόχο να παραμένει η πρωτιά έστω και με μία ψήφο.

Και μπορεί πολλοί κορυφαίοι να έβαλαν «νερό στο κρασί» τους όπου έπρεπε, χρειάστηκαν όμως γενναίες υποχωρήσεις και από την πλευρά της ηγεσίας. Η πρώτη έγινε παραπάνω από σαφής χθες, στις ομιλίες των περισσότερων κορυφαίων στελεχών στην Ολομέλεια του Συνεδρίου, που πήραν όμως τη σκυτάλη από την εναρκτήρια τοποθέτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Πρόκειται για το ξεκάθαρο «όχι» σε συνεργασία με τον βασικό πολιτικό, ιδεολογικό και πλέον …ηθικό, όπως λένε, αντίπαλό τους, τη ΝΔ.

Η δεύτερη υποχώρηση, έχει να κάνει με την πρόταση Ανδρουλάκη για καταστατική αλλαγή ώστε συνέδριο να προηγείται οπωσδήποτε της όποιας εκλογής ηγεσίας του κόμματος από τη βάση. Ήδη από μέρες, είχε κάνει ένα βήμα πίσω αποσύροντας την αρχική του πρόταση για ποσοστό 15% των συνέδρων που θα χρειαζόταν κανείς για να είναι υποψήφιος πρόεδρος. Αργά το βράδυ του Σαββάτου, έκανε ένα ακόμα πίσω αποσύροντας όλη την πρόταση για διεξαγωγή συνεδρίου πριν από την εκλογή ηγεσίας. Είχαν προηγηθεί, εξάλλου, πολλές αναφορές κορυφαίων στελεχών που ζητούσαν να δίνεται πρώτα στη βάση ο λόγος για την ανάδειξη ηγεσίας του κόμματος.

Αντίθετα, πέρασε κανονικά η βασική καταστατική αλλαγή που θέλησε η ηγεσία, αυτή της ενιαιοποίησης του κόμματος, προκειμένου εφόσον πετύχει τον εκλογικό του στόχο να μπορέσει να ευνοηθεί από το εκλογικό μπόνους που αφορά μόνο σε ενιαία κόμματα. Αυτό δε συνεπάγεται την αλλαγή του ονόματος του κόμματος, που παραμένει «ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», με την Ανανεωτική Αριστερά όμως στο εσωτερικό του και τις άλλες Κινήσεις που ως τώρα συνεργάζονταν εκλογικά, να ενσωματώνονται και να μετεξελίσσονται σε εσωκομματικές τάσεις.

Εγκρίθηκαν ακόμα η μείωση του αριθμού μελών της ΚΠΕ σε 271 από 301 νωρίτερα, και του Πολιτικού Συμβουλίου που θα αριθμεί 23 αντί για 31 μέλη στο εξής. Εγκρίθηκαν επίσης οι πέντε πλήρεις θητείες των εκλεγμένων βουλευτών και τρεις πλήρεις θητείες των εκλεγμένων ευρωβουλευτών του κόμματος, καθώς και τα 16 χρόνια (4 θητείες) για τα ανώτατα συνδικαλιστικά όργανα, ενώ σήμερα θα εκλεγούν τα περίφημα 13 Περιφερειακά Συμβούλια του κόμματος, πράγμα που συνιστά υποχώρηση αυτή την φορά των εσωκομματικών διαφωνούντων.