Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «καρφί» Ανδρουλάκη στον Δούκα για την υποψηφιότητα Διαμαντοπούλου στον Νότιο Τομέα

«Αυτό δεν είναι λίγο …unfair;», αναρωτήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων
Διαμαντοπούλου και Δούκας
Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Χάρης Δούκας στο 4ο Τακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026

Ένα μοναδικό …παραπολιτικό γέννησε η έμπνευση που είχε η Άννα Διαμαντοπούλου, να ανακοινώσει το μεσημέρι του Σαββάτου (28.03.2026) από βήματος του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, την υποψηφιότητά της αφενός για την Κεντρική Επιτροπή, ως αναμενόταν, αφετέρου όμως ως υποψήφια βουλευτής στον Νότιο Τομέα.

«Αυτό δεν είναι λίγο …unfair;», αναρωτήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, που βρίσκονταν στην Ολομέλεια του Συνεδρίου και άκουγε την Άννα Διαμαντοπούλου, για να λάβει μια… αφοπλιστική απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, που καθόταν δίπλα του.

«Εσύ, που πας και ζητάς συνδιαμόρφωση και προκριματικές… Αναγκάστηκε η γυναίκα να το κατοχυρώσει» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Χάρη Δούκα.

