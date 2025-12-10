Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πληρωμές των αγροτών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Έκτακτη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μαξίμου, το πρωί της Τετάρτης (12.12.25).

Στη σύσκεψη εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής και ο προσωρινός πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γιάννης Καββαδάς.

Υπενθυμίζεται ότι στις 15:00 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα ενημερώσει την ΚΟ της ΝΔ για όλα όσα έχουν γίνει στο αγροτικό τόσο για τις πληρωμές αλλά και γενικότερα για τις ενισχύσεις.

Σημειώνεται ότι οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προς τους δικαιούχους αγρότες συνεχίζονται, σε δικαιούχους για βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Συγκεκριμένα, χθες (10.12.25) ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε νέες πληρωμές καταθέτοντας συνολικά 28,78 εκατ. ευρώ σε 15.309 αγρότες. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (8.12.25) είχαν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους). Συνολικά, μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα, στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ.

Χθες ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξέδωσε ανακοίνωση για να δώσει διευκρινίσεις για τους ελέγχους στο Μέτρο 23. Προηγήθηκε η καταγγελία των έξι βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για αποκλεισμούς περίπου 9.000 δικαιούχων με αφορμή τις πληρωμές στους αγρότες για το Μέτρο 23.

Όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών που συνεχίζονται με δεκάδες μπλόκα σε όλη την Ελλάδα, η κυβέρνηση καλεί τους αγρότες σε διάλογο με την προϋπόθεση ότι θα συγκροτήσουν αντιπροσωπεία με συνολικά αιτήματα.

«Απευθύνω μια έκκληση από τον αέρα της εκπομπής σας στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, στους αγρότες, να ορίσουν, όπως έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός συγκεκριμένη αντιπροσωπεία εκπροσώπησης, ούτως ώστε να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι των αγροτών και την επόμενη μέρα το πολύ, θα γίνει μια συνάντηση σε υψηλό επίπεδο», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του στο Action24.

«Η πόρτα του διαλόγου στο υπουργείο είναι ανοιχτή» ξεκαθάρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και απηύθυνε κάλεσμα πως αν το επιθυμούν μπορούν να έρθουν και σήμερα για συζήτηση.