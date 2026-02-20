Καθαρά Δευτέρα 2026: Συνταγή για παραδοσιακή λευκή ταραμοσαλάτα με ψωμί

Η ταραμοσαλάτα ζει μεγάλες δόξες τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν λείπει από κανένα τραπέζι, με θαλασσινά ή όχι.

Θεωρείται ορεκτικό και είναι κλασικός ελληνικός μεζές που ταιριάζει με κρασί, τσίπουρο και ούζο.

Φυσικά, μιλάμε για λευκό ταραμά και αν θέλουμε πιο οικονομική επιλογή πρώτης ύλης, για λευκό ταραμοπολτό.

Τεχνικά η χρήση του μπαγιάτικου ψωμιού, δίνει περισσότερο «σώμα» στην ταραμοσαλάτα ενώ το ελαιόλαδο και το λεμόνι δημιουργούν την απαραίτητη κρεμώδη γαλακτωματοποίηση.

Την χτυπάμε με ραβδομπλέντερ ή μιξεράκι προσθέτοντας το ελαιόλαδο ή φυτικό λαδί, τμηματικά.

Παραδοσιακή ταραμοσαλάτα με ψωμί

Υλικά:

400 γρ. χωριάτικο ψωμί (κατά προτίμηση μπαγιάτικο), χωρίς κόρα

150 γρ. λευκός ταραμάς

1 μικρό ξερό κρεμμύδι

200 ml εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο

χυμός από 2-3 λεμόνια (ή περισσότερο, κατά προτίμηση)

περίπου 80 ml κρύο νερό (ρυθμίζουμε την ποσότητα για τη σύσταση)

Εκτέλεση:

Κόβουμε το ψωμί, χωρίς την κόρα σε κομμάτια, το βουτάμε σε μπολ με κρύο νερό για 2–3 λεπτά και το στύβουμε πολύ καλά με τα χέρια ώστε να απομακρύνουμε το υγρό. Το βάζουμε σε ξεχωριστό μπολ.

Στον κάδο του μπλέντερ βάζουμε τον ταραμά και 2 κουταλιές της σούπας κρύο νερό. Χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για 30 δευτερόλεπτα μέχρι ο ταραμάς να ομογενοποιηθεί.

Χωρίς να σταματήσουμε το μπλέντερ, ρίχνουμε το χοντροκομμένο κρεμμύδι και χτυπάμε μέχρι να «λιώσει» και να ενσωματωθεί πλήρως με τον ταραμά.

Με το μπλέντερ σε λειτουργία, αρχίζουμε να προσθέτουμε λίγο-λίγο το μισό ελαιόλαδο σε λεπτή, σταθερή ροή, όπως όταν φτιάχνουμε μαγιονέζα. Συνεχίζουμε μέχρι να σχηματιστεί πλούσια, κρεμώδης βάση.

Ενώ το μπλέντερ δουλεύει, ρίχνουμε το μουλιασμένο ψωμί, περίπου 50 ml από το κρύο νερό και τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού. Συνεχίζουμε το χτύπημα σε παλμούς και, αν χρειάζεται, προσθέτουμε σταδιακά το υπόλοιπο ελαιόλαδο και το υπόλοιπο νερό μέχρι να πετύχουμε λεία, πυκνή κρέμα.

Σταματάμε, δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε ποσότητα λεμονιού ή νερού για να έχουμε ισορροπία οξύτητας και κρεμώδους υφής.

Μεταφέρουμε την ταραμοσαλάτα σε γυάλινο βάζο ή μπολ, τη σκεπάζουμε και τη βάζουμε στο ψυγείο να σταθεροποιηθεί για τουλάχιστον 1 ώρα. Σερβίρουμε κρύα, με λίγο επιπλέον ελαιόλαδο, ξύσμα λεμονιού και ψιλοκομμένο άνηθο, αν θέλουμε.