Κοκκινιστό μοσχάρι γιαουρτουλού, μελιτζάνες με τυριά και κουτσομούρες με αμπελοφάσουλα, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Οι πρώτες μέρες του φθινοπώρου, μετά τις διακοπές και λίγο πριν την ολική επαναφορά στην καθημερινότητα, έχουν κάτι το περίεργο.

Έχουν μια αμηχανία, μια μελαγχολία και ένα βάρος. Το φάρμακο είναι ένα: το καλό σπιτικό φαγητό, που θυμίζει αυτά που γευτήκαμε το καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας του φθινοπώρου, περιλαμβάνει όπως κάνουμε σε αυτή τη στήλη, συνήθως, και κόκκινο κρέας και ψάρι και κοτόπουλο και λαδερά.

Ο τρόπος που σας προτείνουμε να τα μαγειρέψετε, θα σας φέρει στο νου αυτά που τρώγατε στην ταβέρνα μετά τις βουτιές στο νησί.

Για τα απογεύματα, που η ζέστη ακόμη καλά κρατεί, φτιάξετε ένα εύκολο σορμπέ με φρούτα της εποχής, όπως πεπόνι ή ροδάκινο.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Μοσχαράκι κοκκινιστό γιαουρτουλού με ρύζι: η διαφορά από το κλασικό κοκκινιστό, είναι η σάλτσα γιαουρτιού που γίνεται κρέμα. Είναι κυριακάτικο το φαγητό και όσο μείνει το τρώμε τη Δευτέρα.

Ψώνια: μοσχάρι (ελιά), κρεμμύδι ξερό, σκόρδο, πιπεριά πράσινη κέρατο, πιπεριά Φλωρίνης, ρίγανη και αποξηραμένο δυόσμο, καρότο, μπούκοβο, πάπρικα, ντομάτα κονκασέ, γιαούρτι στραγγιστό, ρύζι.

Τρίτη

Φασολάκια κοκκινιστά με πατάτες: τίμιο λαδερό πιάτο και χορταστικό με τις πατατούλες του. Αν προσθέσετε και λίγη πιπεράτη φέτα, δεν θέλετε τίποτα περισσότερο.

Ψώνια: φασολάκια της αρεσκείας σας, πατάτες, καρότο, κρεμμύδι, μαϊντανό, ώριμες ντομάτες.

Τετάρτη

Μελιτζάνες στον φούρνο με τυριά και σάλτσα: ξαδελφάκι του μουσακά σε μια πιο απλή, εύκολη και χορτοφαγική εκδοχή. Προσοχή: θέλει φρέσκο ψωμί και παγωμένη μπύρα.

Ψώνια: μελιτζάνες φλάσκες, κρεμμύδια, σκόρδο, μπαχάρι, ντομάτα πασάτα, ποικιλία τριμμένων τυριών, τριμμένη φρυγανιά.

Πέμπτη

Κουτσομούρες αχνιστές στην κατσαρόλα με αμπελοφάσουλα σαλάτα: η εναλλακτική του τηγανίσματος της κουτσομούρας, που απαιτεί μόλις ένα 10λεπτο για να είναι έτοιμη. Τα αμπελοφάσουλα ταιριάζουν πάρα πολύ με το ψάρι.

Ψώνια: κουτσομούρες, σκόρδο, κρεμμύδι, λευκό κρασί, αμπελοφάσουλα, ντομάτες φρέσκιες, λεμόνια.

Παρασκευή

Μπιφτέκια κοτόπουλο και σαλάτα ντάκο: καλά, για τα μπιφτέκια ήξερα ότι είναι τα αγαπημένα των παιδιών. Φέτος παρατήρησα, στις διακοπές ότι και ο ντάκος είναι από τις αγαπημένες τους σαλάτες. Παράγγελναν ντάκο ακόμη και στην παραλία, αντί της πλαστικής κοτομπουκιάς.

Ψώνια: κιμά κοτόπουλο, κρεμμύδι, φρυγανιά τριμμένη, μαϊντανό, πιπεριά Φλωρίνης, αυγό, κριθαροκουλούρα, φρέσκιες ώριμες ντομάτες, ρίγανη, μαλακό τυρί (μυζήθρα, κατίκι, ερίκι, νιβατό), ή φέτα.