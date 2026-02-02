Συνταγή για ελληνικό mac & cheese με σάλτσα κιμά

Σαν να τρως παστίτσιο, αλλά χωρίς τον κόπο και τη αναμονή.

Το βασικό είναι να έχουμε κρατήσει σάλτσα κιμά στο ψυγείο ή στην κατάψυξη, ώστε να μειωθεί ακόμη περισσότερο ο χρόνος προετοιμασίας.

Γενικώς όταν φτιάχνετε σάλτσα κιμά, είναι καλό να φτιάχνετε λίγο παραπάνω, γιατί πάντα μπορεί να αξιοποιηθεί σε κάποιο επόμενο γεύμα.

Φυσικά και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο κοντό ζυμαρικό με τρύπα σας αρέσει.

Όπως κοφτό μακαρονάκι, κοχυλάκι, ή κοραλάκι.

Mac & Cheese με κιμά

Υλικά:

500 γρ. ζυμαρικό κοραλάκι

2 αυγά

1 κούπα γάλα εβαπορέ

300 γρ. φέτα

200 γρ. τριμμένα κίτρινα τυριά

2 κούπες σάλτσα κιμά

αλάτι – πιπέρι

2 κ.σ. βούτυρο

Εκτέλεση:

Βράζουμε το κοραλάκι για 8 λεπτά περίπου. Το σουρώνουμε και το ρίχνουμε πίσω στην κατσαρόλα. Αμέσως και πριν κρυώσει το ζυμαρικό, ανακατεύουμε με τα δύο αυγά που έχουμε χτυπήσει με το γάλα και το βούτυρο. Αλατοπιπερώνουμε.

Ανακατεύουμε την τριμμένη φέτα και τα μισά κίτρινα τυριά, με τα ζυμαρικά.

Ρίχνουμε τον έτοιμο κιμά και ανακατεύουμε να πάει παντού.

Αδειάζουμε σε μεγάλο πυρέξ και καλύπτουμε την επιφάνεια με το υπόλοιπο τριμμένο κίτρινο τυρί.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς, στον αέρα, για 25 λεπτά, περίπου.