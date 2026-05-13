Η Ιωάννα Γκελεστάθη παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία: Αιχμές για «κονκλάβια», «ίντριγκες» και «πολιτικούς εκβιασμούς»

Την παραίτηση της από κάθε κομματική ιδιότητα στη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε σήμερα (13.05.2026) η Ιωάννα Γκελεστάθη, η οποία μέχρι πρότινος ήταν τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος. Στη δήλωσή της αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω «εξελίξεων των τελευταίων ημερών».

Η Ιωάννα Γκελεστάθη συνόδευσε την παραίτησή της από τη Νέα Δημοκρατία με ιδιαίτερα αιχμηρές διατυπώσεις, κάνοντας λόγο για «πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα» με την ηγεσία. Η ίδια τονίζει ότι αποχωρεί για λόγους «αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης». Την ίδια ώρα, πληροφορίες τη φέρουν να οδεύει προς τη Φωνή Λογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη δήλωσή της, η πρώην τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη σημειώνει ότι υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκο Μητσοτάκη, όχι μόνο από τις κομματικές θέσεις που κατείχε, αλλά και από την ιδιότητα του απλού μέλους. Περιγράφει το κόμμα ως «σπίτι» της από την ημέρα που γεννήθηκε, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν της άφησαν άλλη επιλογή.

Σε ένα από τα πιο αιχμηρά σημεία της δήλωσής της, αναφέρει ότι «από καιρού» όφειλε να έχει αντιληφθεί το ρήγμα με την ηγεσία, αλλά, όπως λέει, «ο υπερβάλλων κομματικός πατριωτισμός» της και η «μακρά αφοσίωση» στο πρόσωπο του σημερινού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δεν της το επέτρεψαν.

Παράλληλα, η Ιωάννα Γκελεστάθη προειδοποιεί ότι δεν θα ανεχθεί από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της πολιτικής διαδρομής ή της προσωπικότητάς της. Υποστηρίζει ότι κινήθηκε με «γνήσιο πατριωτισμό», «ιδεολογική καθαρότητα» και «πολιτικό ήθος», ενώ κάνει λόγο για «πεντακάθαρα χέρια», μακριά, όπως σημειώνει, από «φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια διαχωρίζει την έννοια της παράταξης από εκείνη του κόμματος, σημειώνοντας ότι η πρώτη συνέχεται από «ιδέες, αρχές και αξίες», ενώ το κόμμα, όπως αναφέρει, ενίοτε λειτουργεί με «μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες». Καταλήγει δε ότι το κόμμα «δεν είναι αυτοσκοπός», αλλά «όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της».

Κλείνοντας, η Ιωάννα Γκελεστάθη ευχαριστεί όσους πίστεψαν στο πρόσωπό της και συμπορεύθηκαν μαζί της, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «θα έρθει ο καιρός» να ξαναβρεθούν σε «κοινές μάχες» για τα ιδανικά τους.

Η δήλωση της Ιωάννας Γκελεστάθη

«Προ ολίγων ωρών υπέβαλλα στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους.

Στην οδυνηρή απόφαση της απομάκρυνσής μου από το κόμμα το οποίο υπήρξε σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών οι οποίες δε μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου.

Από καιρού όφειλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθει μεταξύ της ηγεσίας και εμού πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δε μου το επέτρεψαν.

Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει ή λάβει οιοδήποτε αντάλλαγμα.

Επισημαίνω ότι δε θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου και της προσωπικότητάς μου καθώς κινήθηκα σε όλη την πορεία μου με γνήσιο πατριωτισμό και διάθεση προσφοράς στους συμπολίτες μου, με ιδεολογική καθαρότητα και πολιτικό ήθος και κυρίως με απόλυτη τιμιότητα και πεντακάθαρα χέρια μακριά από φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς.

Επισημαίνω ακόμη πως αφενός η παράταξη συνέχεται με ιδέες, αρχές και αξίες από τις οποίες δε θα αποστώ όσο ζω και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία.

Επισημαίνω τέλος πως το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό αλλά και για όσους δεν έχουν σκελετούς στη ντουλάπα τους.

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όσες και όσους πίστεψαν στο πρόσωπό μου και συμπορεύθηκαν μαζί μου στους ατομικούς αγώνες μου με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την ευχή πως δεν τους απογοήτευσα ποτέ και με την πίστη πως θα έρθει ο καιρός να ξανανταμώσουμε σε κοινές μάχες για τα ιδανικά μας».