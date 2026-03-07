Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, κόντρα στην ομάδα που “σταμάτησε” τον τελευταίο μήνα τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet live για την 24η αγωνιστική της Super League
Η Λάρισα έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά, αναζητώντας γκολ ισοφάρισης
Μακρινό σουτ του Ατανάσοφ, με τον Στρακόσια να μην βάζει καλά τα χέρια του και να στέλνει την μπάλα κόρνερ
Άστοχο πλασέ του Κοϊτά μετά από ωραία επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ!
Από σέντρα του Μαρίν από αριστερά και κεφαλιά του Βάργκα, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με αστάθεια και ο Μουκουντί έβαλε την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς
Οι οπαδοί της ΑΕΛ στην Allwyn Arena
Αδύναμο σουτ του Γιόβιτς μέσα από την περιοχή, η μπάλα εύκολα στα χέρια του Αναγνωστόπουλου
Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα
Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας
ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι. Εκτός έμειναν οι Καλοσκάμης, Σαχαμπό και Γιόνσον
ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Παντελάκης, Μούργος, Ουατάρα, Φεριγκρά, Δημήνικος, Χατζηστραβός, Πασάς, Βενετικίδης, Γκαράτε, Σαγκάλ, Σουρλής
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.
ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Κακουτά, Τούπτα.
Μετά την ισοπαλία στο Βόλο η ΑΕΚ έχει αποκτήσει... συγκατοίκους στην κορυφή, αλλά έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και στην πρώτη θέση, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ