ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet live για την 24η αγωνιστική της Super League

Να επιστρέψει στις νίκες και στην κορυφή θέλει η ΑΕΚ
ΑΕΚ - ΑΕΛ
Super League
24η αγωνιστική
1 - 0
Πρώτο ημίχρονο
Μονομαχία από το ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League, με στόχο την επιστροφή στις νίκες, κόντρα στην ομάδα που “σταμάτησε” τον τελευταίο μήνα τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.

18:27 | 07.03.2026
Το γκολ του Μουκουντί!
18:22 | 07.03.2026

Η Λάρισα έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο στα τελευταία λεπτά, αναζητώντας γκολ ισοφάρισης

18:18 | 07.03.2026
19'
Ευκαιρία για την ΑΕΛ!

Μακρινό σουτ του Ατανάσοφ, με τον Στρακόσια να μην βάζει καλά τα χέρια του και να στέλνει την μπάλα κόρνερ

18:10 | 07.03.2026
13'
Ευκαιρία για την ΑΕΚ!

Άστοχο πλασέ του Κοϊτά μετά από ωραία επιθετική ανάπτυξη της ΑΕΚ!

18:08 | 07.03.2026
5'

Από σέντρα του Μαρίν από αριστερά και κεφαλιά του Βάργκα, ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε με αστάθεια και ο Μουκουντί έβαλε την προβολή για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ΑΕΚ στο ματς

18:07 | 07.03.2026
Γκολ για την ΑΕΚ!
18:06 | 07.03.2026

Οι οπαδοί της ΑΕΛ στην Allwyn Arena

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΕΚ - ΑΕΛ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
18:04 | 07.03.2026
3'

Αδύναμο σουτ του Γιόβιτς μέσα από την περιοχή, η μπάλα εύκολα στα χέρια του Αναγνωστόπουλου

18:01 | 07.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
17:59 | 07.03.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα του αγώνα

17:59 | 07.03.2026

Τώρα βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

17:59 | 07.03.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης του συνδέσμου Πιερίας

17:58 | 07.03.2026
Ο Μάρκο Νίκολιτς
Ο Μάρκο Νίκολιτς θα δει το ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet από τα δημοσιογραφικά της Allwyn Arena
Εκτίει ποινή μίας αγωνιστικής ο προπονητής της ΑΕΚ
17:57 | 07.03.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

ΑΕΚ: Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζίνι. Εκτός έμειναν οι Καλοσκάμης, Σαχαμπό και Γιόνσον

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Παντελάκης, Μούργος, Ουατάρα, Φεριγκρά, Δημήνικος, Χατζηστραβός, Πασάς, Βενετικίδης, Γκαράτε, Σαγκάλ, Σουρλής

17:54 | 07.03.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα


ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Ελίασον, Βάργκα, Γιόβιτς.

ΑΕΛ Novibet: Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Ηλιάδης, Ρόσιτς, Μπατουμπινσικά, Όλαφσον, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Κακουτά, Τούπτα.

17:51 | 07.03.2026

Μετά την ισοπαλία στο Βόλο η ΑΕΚ έχει αποκτήσει... συγκατοίκους στην κορυφή, αλλά έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες και στην πρώτη θέση, περιμένοντας το αποτέλεσμα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

17:50 | 07.03.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΑΕΚ - ΑΕΛ Novibet για την 24η αγωνιστική της Super League

17:49 | 07.03.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
