ΑΕΚ και Παναθηναϊκός είχαν μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά, η «καυτή» Ένωση και ο Ταμπόρδα που έφερε τη χαρά

Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στα προημιτελικά του Conferfence League και ο Παναθηναϊκός “ονειρεύεται” οκτάδα στο Europa League μετά τους -πρώτους- αγώνες που έδωσαν κόντρα σε Τσέλιε και Μπέτις, αντίστοιχα.

Η απίθανη ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 την Τσέλιε στη Σλοβενία και βλέπει από τώρα τα προημιτελικά του Conference League! Φοβερή παράσταση από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, που είδε τους Βάργκα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς και Μουκουντί να σκοράρουν και την ομάδα του να παίζει κυριρχικό ποδόσφαιρο μέσα στη Σλοβενία.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έγινε ο πρώτος προπονητής στην 62χρονη ευρωπαϊκή ιστορία της ΑΕΚ, που την οδηγεί σε 8 νίκες μέσα στην ίδια σεζόν, κάτι που αποτελεί βεβαίως ιστορικό ρεκόρ για την Ένωση, η οποία για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του θα παίξει… λογικά 16 ευρωπαϊκά ματς στην ίδια σεζόν με το μέχρι εφέτος ρεκόρ της να ήταν τα 12

Έτσι, η ΑΕΚ απλώς θα περιμένει ακόμα επτά βράδια για να σφραγίσει την πρόκριση αυτή Είναι η πρώτη φορά που θα συμμετάσχει στους «8» ευρωπαϊκής διοργάνωσης, από τότε που καθιερώθηκε φάση ομίλων και στις υπόλοιπες διοργανώσεις εκτός από το Champions League. Είναι, δηλαδή, η πρώτη φορά που ο “δικέφαλος” μετέχει σε προημιτελικό, έχοντας περάσει από φάση ομίλων (League Phase).

Ο νικητής του ζευγαριού της ΑΕΚ με την Τσέλιε θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα περάσει από το Σαμσουνσπόρ – Ράγιο Βαγιεκάνο, με τους Ισπανούς να είναι το μεγάλο φαβορί -όπως και η Ένωση- μετά τη νίκη τους στην Τουρκία με σκορ 3-1.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Panathinaikos πήρε μια πολύ σημαντική νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ. Με απίστευτο πάθος και αυταπάρνηση, ο Παναθηναϊκός άντεξε όταν έμεινε με δέκα παίκτες στο 59’ μετά την αποβολή του Ανάς Ζαρουρί και στο φινάλε “λύγισε” την Μπέτις (1-0) στον πρώτο αγώνα για τους «16» του Europa League.

Την επόμενη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός θα πάει στο La Cartuja της Σεβίλλης για να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, έχοντας ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα. Ο Βισέντε Ταμπόρδα με εύστοχο πέναλτι στο 88’ (πάτημα του Γιορέντε στον Σφιντέρσκι) χάρισε στο “τριφύλλι” τη μεγάλη νίκη και το πολύτιμο 1-0 ενόψει της ρεβάνς.

Χρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια προκειμένου ο Παναθηναϊκός να νικήσει σε ευρωπαϊκό παιχνίδι που έπαιξε με 10 παίκτες. Το “τριφύλλι” είχε επικρατήσει με ανατροπή (2-1) της Κλαμπ Μπριζ στη Λεωφόρο στις 28 Ιουλίου 2015, με τον Σέρχιο Σάντσεθ να αποβάλλεται πριν το νικηφόρο γκολ του Νίκου Καρέλη.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά του Europa League το νικητή από τις “μάχες” της Φερεντσβάρος με την Μπράγκα. Στο πρώτο ματς στην Ουγγαρία, οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-0 και έκαναν το πρώτο βήμα για τους “8”.