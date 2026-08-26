Αθλητικά

ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 τελικό: Κιτρινόμαυρο «πάρτι» πρόκρισης στη League Phase Champions League

Η Ένωση θέλει να επιστρέψει στα "αστέρια" του Champions League μετά τη σεζόν 2018/2019 και θέλει να το κάνει μέσα σε μια κατάμεστη Allwyn Arena
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Πλέι οφ στο Champions League (0-0 το πρώτο ματς)
Διαιτητής: Τουρπέν - VAR: Μπρισάρ
4 - 0
τελικό
ΦΩΤΟ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Η ΑΕΚ υποδέχεται την Λέφσκι Σόφιας στην “καυτή” Allwyn Arena, στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας, με σκοπό να πανηγυρίσει την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Champions League.

23:56 | 26.08.2026
Από το Newsit.gr καλό σας βράδυ
23:55 | 26.08.2026

Μαζί τους και ο Μάριος Ηλιόπουλος

23:55 | 26.08.2026

Μπροστά στην εξέδρα των οργανωμένων οι κιτρινόμαυροι, για την αποθέωση και το χειροκρότημα - Απίστευτες στιγμές

23:54 | 26.08.2026

θα μπει στην αυριανή κλήρωση της League Phase (17:00)

23:54 | 26.08.2026

Η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερο σκορ

23:53 | 26.08.2026

Γιόβιτς, Βάργκα (2 γκολ) και Μαρίν (πέναλτι) σκοραραν για την ΑΕΚ

23:53 | 26.08.2026

Η ΑΕΚ στα "αστλερια" ξανά!

23:53 | 26.08.2026

"Πάρτι" στη Νέα Φιλαδέλφεια για την μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ

23:51 | 26.08.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και πανηγυρική πρόκριση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions league
23:51 | 26.08.2026
90+3'

Άστοχο τετ-α-τετ από τον Γκατσίνοβιτς

23:49 | 26.08.2026
90+2'

Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ, ο Μάνταλος πλάσαρε μέσα από τη μικρή περιοχή της Λέφσκι, αλλά η μπάλα πήγε σε σώματα

23:47 | 26.08.2026
3 τα λεπτά του έξτρα χρονου
23:46 | 26.08.2026
89'
Κίτρινη κάρτα στον Ζίνι
23:45 | 26.08.2026
88'
Φάση για την ΑΕΚ

Γύρισμα του Ζίνι από δεξιά, άστοχο πλασέ του Γκατσίνοβιτς

23:44 | 26.08.2026
86'
Δυο αλλαγές για την ΑΕΚ

Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα στο ματς, στις θέσεις των Γιόβιτς και Μαρίν

23:40 | 26.08.2026
85'

Μεγάλη επέμβαση του Στρακόσα, με την φάση να ακυρώνεται για οφσάιντ

23:39 | 26.08.2026
81'
Αλλαγή για την Λέφσκι

Ο Μίτκοφ στη θέση του Σερζίνιο

23:34 | 26.08.2026
80'
Αλλαγές για την ΑΕΚ

Ζούμπκοφ και Ζίνι στις θέσεις των Βαργκα και Μάγερ

23:32 | 26.08.2026
76'

Ο Σούλα στη θέση του Όκο-Φλεξ

23:30 | 26.08.2026
75'
Κίτρινη κάρτα στον Πήλιο
23:27 | 26.08.2026
72'
Αλλαγή για την ΑΕΚ

Ο Μάνταλος στη θέση του Κοϊτά

23:24 | 26.08.2026
67'

ο Στρακόσα έδιωξε το σουτ του Περέα

23:24 | 26.08.2026
Το δοκάρι του Μάγερ
23:21 | 26.08.2026
Το 4-0 της ΑΕΚ
23:20 | 26.08.2026
63'
Τριπλή αλλαγή για την Λέφσκι

Εκτός οι Έβερτον, Μαϊκόν και Ρεϊνάλντο, στις θέσεις τους οι Τριν, Κούσο και Περέα

23:18 | 26.08.2026
60'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ, σε εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ

Η μπαλα πήγε στο πρώτο δοκάρι της Λέφσκι

23:12 | 26.08.2026
55'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 4-0 με την εκτέλεση πέναλτι του Μαρίν

Η φάση ξεκίνησε από απίστευτο σόλο του Ρότα - Πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή της ΑΕΚ, ξεπέρασε τους πάντες και έφτασε λίγο πριν την αντ΄παλη πεγάλη περιοχή

23:12 | 26.08.2026

θα το εκτελέσει ο Μαρίν

23:12 | 26.08.2026

Αντικανονικό μαρκάρισμα από τον Αλνταΐρ

23:09 | 26.08.2026
54'
ΠΕΝΑΛΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ, σε ανατροπή του Γιόβιτς
23:09 | 26.08.2026
51'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρίν
23:06 | 26.08.2026
50'
Σημαντική στιγμή για την ΑΕΚ

Σουτ του Μαρίν εκτός μεγάης περιοχής με το αριστερό, ο πορτιέρε της Λέφσκι έπεσε αλλά δεν έδιωξε καλά, ο Γιόβιτς έπιασε -πέφτοντας- το σουτ και έστειέ την μπάλα άουτ

23:05 | 26.08.2026

η Λέφσκι κρατάει την ΑΕΚ στην περιοχή της, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου

23:04 | 26.08.2026
47'
Πρώτη τελική εντός εστίας για την Λέφσκι

Ο Στρακόσα έπιασε με ευκολία το σουτ του Έβερτον

23:03 | 26.08.2026

Όπως έγινε γνωστό, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ κ. Μάριος Ηλιόπουλος φιλοξενεί στη σουίτα του την αργυρή Ολυμπιονίκη στο άλμα εις ύψος (Ατλάντα 1996) Νίκη Μπακογιάννη, καθώς και την επίσης αθλήτρια του ύψους Τατιάνα Γκούσιν, στα πλαίσια της στήριξης και της αναγνώρισης που προσφέρει η ΑΕΚ σε όσους έχουν τιμήσει και τιμούν τα ελληνικά χρώματα και τις αξίες του Ευ Αγωνίζεσθαι.

23:03 | 26.08.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
22:53 | 26.08.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:53 | 26.08.2026
Ο Γιόβιτς
ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Το ονειρικό 3-0 της Ένωσης στο πρώτο ημίχρονο με Βάργκα και Γιόβιτς
Ο Ούγγρος επιθετικός σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Σέρβος ήταν αυτός που άνοιξε τον... χορό
22:47 | 26.08.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στη Νέα Φιλαδέλφεια
22:47 | 26.08.2026
22:46 | 26.08.2026
22:46 | 26.08.2026
22:46 | 26.08.2026
2 λεπτά έξτρα χρόνου
22:39 | 26.08.2026
Ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε την μπάλα του Champions League και τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ πριν τον αγώνα με τη Λέφσκι
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης εμψύχωσε τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς
22:38 | 26.08.2026

Δέχεται πίεση η ΑΕΚ αλλά η άμυνά της "καθαρίζει" βγάζοντας πάθος και αποφασιστικότητα

22:37 | 26.08.2026
38'

Καθοριστικό τάκλιν του Μουκουντί στον Ρεϊνάλντο, μέσα στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ

22:34 | 26.08.2026
Το 3-0 της ΑΕΚ
22:31 | 26.08.2026
34'
Πρώτη καλή στιγμή της Λέφσκι στο ματς

Διαγώνιο σουτ του Αλνταΐρ εκτός μεγάλης περιοχής και από θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι της ΑΕΚ

22:30 | 26.08.2026
30'
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ

Σουτ του Μάγερ που βγήκε σε πάσα στον Κοϊτά, ο Μαυριτανός -ολομόναχος στην αντίπαλη περιοχή- έκανε κακό πλασέ και έστειέ την μπάλα άουτ

22:28 | 26.08.2026
29'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 3-0 με τον Βάργκα
22:25 | 26.08.2026
28'

ο Κοϊτά κέρδισε τη χαμένη μπάλα, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από θέση αριστερά, έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασ εκόρνερ

22:24 | 26.08.2026
25'

Η ΑΕΚ έχει χάσει λίγα μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά η Λέφσκι δεν μπορεί ακόμα να ανησυχίσει τον Στρακόσα. Ένα μακρινό σουτ του Έβερτον, έστειλε την μπάλα να περάσει ψηλά άουτ

22:19 | 26.08.2026
20'

η Λέφσκι προσπαθεί να ανεβάσει "στροφές' και να πλησιάσει τα καρέ του Στρακόσα, αλλά χωρίς να απειλήσει

22:19 | 26.08.2026
Το 2-0 της ΑΕΚ με τον Βάργκα
22:16 | 26.08.2026
16'

Επέμβαση του Βούτσος σε προσπάθεια του μαρίν

22:12 | 26.08.2026
Το 1-0 της ΑΕΚ
22:12 | 26.08.2026
12'
ΓΚΟΟΟΟΟΟΟΛΛΛΛΛ για την ΑΕΚ, 2-0 με τον Βάργκα

Σέντρα του Μάγερ, ο Ρέλβας έκανε κεφαλιά πάσα στον Ούγγρο φορ και εκείνος με ιδανικό τελείωμα νίκησε τον Βούτσοφ

22:09 | 26.08.2026
11'

Σουτ του Κάιρινεν εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

22:03 | 26.08.2026
7'
ΓΚΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΚ, 1-0 με τον Γιόβιτς

Σέντρα του Ρότα από δεξιά, κεφαλιά ο Γιόβιτς από το ύψος της μεγάλης περιοχής και η μπάλα στα δίχτυα της Λέφσκι

22:02 | 26.08.2026
Ο ύμνος του Champions League στην έδρα της ΑΕΚ
22:02 | 26.08.2026
22:01 | 26.08.2026
Στα 57 δευτερόλεπτα

Σουτ του Μάγερ εκτός μεγάλης περιοχής -με το αριστερό- από θέση δεξιά, έδιωξε με τα πόδια ο πορτιέρε της Λέφσκι

21:59 | 26.08.2026
"Σέντρα" στο ματς
21:57 | 26.08.2026
ο Φερνάντο Σάντος στο γήπεδο
PLAY OFF CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ. (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:56 | 26.08.2026

Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα

21:56 | 26.08.2026

Οι ποδοσφαιριστές βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

21:55 | 26.08.2026

Ακούγεται ο ύμνος του Champions League

21:54 | 26.08.2026

Έχουμε την παρουσίαση των δυο ομάδων - Χαμός για τους παίκτες της ΑΕΚ και τον Μάρκο Νίκολιτς

21:53 | 26.08.2026

Ο Μάριος Ηλιόπουλος φίλησε την  μπάλα του Champions League πριν την έναρξη του αγώνα

21:52 | 26.08.2026

Λιγότερο από 10 λεπτά για την έναρξη του αγώνα

21:51 | 26.08.2026
Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Μάριος Ηλιόπουλος θέλει να βάλει την ΑΕΚ και στο Champions League
PLAY OFF CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ. (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:50 | 26.08.2026

Άναψαν και πάλι τα φώτα, με το γήπεδο της ΑΕΚ να είναι κατάμεστο

21:49 | 26.08.2026

Έχουν πέσει τα φώτα στην Allwyn Arena - Συγκλονιστική ατμόσφαιρα με τον κόσμο να έχει ανάψει τα φώτα από τα κινητά του

21:45 | 26.08.2026

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στην σουίτα του

21:45 | 26.08.2026

Μάλιστα, το 1-1 με την Γκενκ ήταν και το τελευταίο ματς Champions League που έδωσε η Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια

21:44 | 26.08.2026

Η τελευταία φορά  που η Ένωση αγωνίστηκε σε όμιλο του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια ήταν τη σεζόν 2002/2003, όταν είχε φέρει έξι ισοπαλίες κόντρα σε Γκενκ, Ρεάλ Μαδρίτης και Ρόμα

21:44 | 26.08.2026
21:42 | 26.08.2026
21:40 | 26.08.2026

Ολοκληρώθηκε και η προθέρμανση της Λέφσκι Σόφιας

21:40 | 26.08.2026
21:40 | 26.08.2026

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είναι αποφασισμένη» να περάσει αυτή την «πίστα» και να αγωνιστεί και πάλι στο Champions League μετά την περίοδο 2018-2019, όταν όμως είχε για έδρα το ΟΑΚΑ

21:39 | 26.08.2026
Η στιγμή που οι παίκτες της ΑΕΚ αποχωρούν για τα αποδυτήρια
PLAY OFF CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ. (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:38 | 26.08.2026
Στην ΑΕΚ υπολογίζουν στη φόρμα του Γιόβιτς
PLAY OFF CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:38 | 26.08.2026
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας: Σύγκρουση της αστυνομίας με τους Βούλγαρους οπαδούς κατά τη μετάβασή τους στην Allwyn Arena
Περισσότεροι από 1.500 Βούλγαροι βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφεια για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
21:38 | 26.08.2026

Μόλις ολοκληρώθηκε η προθέρμανση των παικτών της ΑΕΚ

21:37 | 26.08.2026
Το "σεντόνι" του Champions League στην έδρα της ΑΕΚ
PLAY OFF CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:37 | 26.08.2026

H ενδεκάδα της Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάσκες): Βούτσοφ - Αλνταΐρ, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ, Σεντέγιες - Σερζίνιο, Μουμπαρίκ, Μαϊκόν - Οκο-Φλεξ, Έβερτον, Ρεϊνάλντο.

21:36 | 26.08.2026

Από την άλλη, ο Χούλιο Βελάσκες παρέταξε τη Λέφσκι Σόφιας με 4-3-3 και τον Βούτσοφ κάτω από τα δοκάρια. Οι Νέβες, Ντιμιτρόφ, Σεραφίμοφ και Σεντέγες συνέθεσαν την τετράδα της άμυνας, με τον Μουμπαρίκ μπροστά τους. Σερτζίνιο και Μαϊκόν σε ρόλο εσωτερικών χαφ, με τον Όκο-Φλεξ στα δεξιά της επίθεσης, τον Έβερτον στα αριστερά και τον Ρεϊνάλντο στην κορυφή

21:35 | 26.08.2026
21:35 | 26.08.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μάγερ, Κάιρινεν, Μαρίν, Κοϊτά - Γιόβιτς, Βάργκα.

Στον πάγκο της ΑΕΚ οι Μπαλαμώτης, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεβ, Αριάγκα, Καλοσκάμης, Μάνταλος, Βίντα και Ζίνι.

21:34 | 26.08.2026

Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πήλιο στο αριστερό. Στα χαφ οι Κάιρινεν και Μαρίν, με τον Κοϊτά (αριστερά) και τον Μάγερ (δεξιά) να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Γιόβιτς και Βάργκα

21:32 | 26.08.2026

Η ΑΕΚ δεν έχει εκπλήξεις στην 11άδα της, με τον Κοϊτά να επιστρέφει -όπως αναμενόταν- στο αρχικό σχήμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στην κορυφή της επίθεσης διατηρήθηκε το Γιόβιτς-Βάργκα που είχε ξεκινήσει στην πρεμιέρα με τον Ηρακλή

21:31 | 26.08.2026
Εκπληκτική ατμόσφαιρα από τους φίλους της ΑΕΚ
PLAY OFF CHAMPIONS LEAGUE 2026-2027 / ΑΕΚ - ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ. (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
21:30 | 26.08.2026

Το ματς αυτό είναι η ρεβάνς του 0-0 της Σόφιας

21:30 | 26.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο αγώνα της ΑΕΚ με την Λέφσκι Σόφιας στην Allwyn Arena, που δίνει πρόκριση στη League Phase του Champions League

21:30 | 26.08.2026
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