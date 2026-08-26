ΑΕΚ – Λέφσκι Σόφιας 4-0 τελικό: Κιτρινόμαυρο «πάρτι» πρόκρισης στη League Phase Champions League

34'

Πρώτη καλή στιγμή της Λέφσκι στο ματς

Διαγώνιο σουτ του Αλνταΐρ εκτός μεγάλης περιοχής και από θέση δεξιά, η μπάλα πέρασε ένα μέτρο δίπλα από το δεξί δοκάρι της ΑΕΚ