ΑΕΛ – Κηφισιά: Τρεις συλλήψεις οπαδών στο περιθώριο του αγώνα της Super League

Σε συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στη Λάρισα
Αστυνομικές δυνάμεις
Στην αναμέτρηση της ΑΕΛ με την Κηφισιά, για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, τρεις οπαδοί των γηπεδούχων παραβίασαν τη νομοθεσία περί αθλητισμού, με αποτέλεσμα να συλληφθούν από την ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας.

Συγκεκριμένα, τρεις Λαρισαίοι οπαδοί, που δεν είχαν εισιτήρια για την αναμέτρηση, σκαρφάλωσαν προκαλώντας φθορές σε τμήμα του plexiglass του γηπέδου, μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΛ – Κηφισιά (1-1) . Αυτό, ανάγκασε τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. να τους συλλάβουν.

Οι συλληφθέντες, όπως έγινε γνωστό, πέρα από το γεγονός ότι δεν είχαν εισιτήριο για τον αγώνα, εισέβαλαν στο γήπεδο από τη θύρα 1, περπατώντας για λίγα μέτρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξαν στη θύρα 9, όπου και συνελήφθησαν.

