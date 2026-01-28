Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Τελικός» πρόκρισης για τους Πειραιώτες στο Champions League

Μετά τις δύο σερί νίκες στη League Phase του Champions League, ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί απόψε (28/01/26, Live από το Newsit.gr) στην έδρα του Άγιαξ για μία νίκη πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα στις τελευταίες αγωνιστικές της League Phase του Champions League και πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του, με τη νίκη επί του Άγιαξ να τους εξασφαλίζει ουσιαστικά τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μάλιστα ξανά στη διάθεσή του τον αρχισκόρερ της ομάδας του, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος επέστρεψε “ζεστός” από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και σκόραρε το μοναδικό γκολ του αγώνα με το Βόλο, πριν γίνει αλλαγή για να… ξεκουραστεί για τον “τελικό” με τον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Ο “Αίαντας” από την πλευρά του, έμεινε “ζωντανός” για την πρόκριση από τη League Phase του Champions League και χρειάζεται μόνο νίκη για να πάρει το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση, ενώ ο Ολυμπιακός μπορεί να προκριθεί ακόμη και με ισοπαλία, αν τον ευνοήσουν τα αποτελέσματα των άλλων ομάδων.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Άγιαξ (Φρεντ Γκριμ): Γιάρος, Γκαέι, Μπάουμαν, Μπας, Βάινταλ, Ρέγκερ, Μόκιο, Κλάασεν, Γκλουκ, Γκοντς, Ντόλμπεργκ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουΐς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Γκαρθία, Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μάρτινς, Ελ Κααμπί.

Η βαθμολογία στη League Phase

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

4. Λίβερπουλ (14-8) 15

5. Τότεναμ (15-7) 14

6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

7. Νιούκαστλ (16-6) 13

8. Σπόρτινγκ (14-9) 13

9. Τσέλσι (14-8) 13

10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13

13. Αταλάντα (9-9) 13

14. Ίντερ (13-7) 12

15. Γιουβέντους (14-10) 12

16. Ντόρτμουντ (19-15) 11

17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10

18. Καραμπάγκ (13-15) 10

19. Μαρσέιγ (11-11) 9

20. Λεβερκούζεν (10-14) 9

21. Μονακό (8-14) 9

22. Αϊντχόφεν (15-14) 8

23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8

24. Ολυμπιακός (8-13) 8

25. Νάπολι (7-12) 8

26. Κοπεγχάγη (11-17) 8

27. Μπριζ (12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

29. Μπενφίκα (6-10) 6

30. Πάφος (4-10) 6

31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6

32. Άγιαξ (7-19) 6

33. Άιντραχτ (10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1