Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ένα λόγο παραπάνω, για να είναι χαρούμενος, μετά τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Φιλαντέλφια 76ers.

Έφυγε με τη νίκη από την έδρα των 76ers και με το φημισμένο “Wiz Wit” Cheesesteak σάντουιτς της Φιλαντέλφια.

Το συγκεκριμένο σάντουιτς είναι ένα από τα… εδέσματα που η πόλη είναι γνωστή και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως ακόμα δεν το είχε γευτεί.

Έτσι, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, μετά τον αγώνα των Μπακς, ένας δημοσιογράφος εξέφρασε την απορία του προς τον Έλληνα άσο, πως ακόμα δεν έχει φάει ένα «wiz wit», το οποίο είναι ένα σάντουιτς με μπριζόλα και λιωμένο τυρί.

Ο «Greek Freak» αμέσως τότε ζήτησε ένα, ο δημοσιογράφος ήταν… προετοιμασμένος και του έδωσε, κι έτσι ο Αντετοκούνμπο πήρε το δρόμο της επιστροφής με τη συγκεκριμένη σαντουιτσάρα στα χέρια.

Giannis got a Philly Cheesesteak after the Bucks’ win in Philly 😆



(via @Bucks) pic.twitter.com/CqZbiwiDgt