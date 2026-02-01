Αθλητικά

Άρης Betsson – Παναθηναϊκός: Με γλειφιτζούρι στο γήπεδο ο Ρίτσαρντ Σιάο

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο ιδιοκτήτης των κιτρίνων
Ο Ρίτσαρντ Σιάο
Ο Ρίτσαρντ Σιάο με γλειφιτζούρι στο γήπεδο του Άρη Betsson (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Άρης Betsson υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 17η αγωνιστική της GBL και στο γήπεδο βρίσκεται ο Ρίτσαρντ Σιάο, που μάλιστα εμφανίστηκε με γλειφιτζούρι στο στόμα.

Ο Σιάο κεντρίζει τα βλέμματα όπου και αν βρεθεί και το έκανε και στο Παλέ, αφού πριν ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη Betsson με τον Παναθηναϊκό ήταν στο παρκέ με ένα γλειφιτζούρι και ευχάριστη διάθεση.

Ο Ρίτσαρντ Σιάο με γλειφιτζούρι στο Παλέ
Ο Ρίτσαρντ Σιάο με γλειφιτζούρι στο Παλέ/ (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο Κινέζος ιδιοκτήτης των κιτρίνων το πρωί άφησε λουλούδια στο τρισάγιο του Άλκη Καμπανού και είχε συνομιλία με τη μητέρα του αδικοχαμένου οπαδού του Άρη.

