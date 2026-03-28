Αταμάν στα αποδυτήρια μετά τη νίκη με τη Μονακό: «Κάθε παιχνίδι είναι τελικός»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 107-97 κόντρα στη Μονακό στο T- Center για την 34η αγωνισική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του στα αποδυτήρια, τονίζοντας ότι δεν έχουν εξασφαλίσει τίποτα ακόμα.

Ο Εργκίν Αταμάν αφού έδωσε τα συγχαρητήρια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, που κέρδισαν και πήραν τη διαφορά κόντρα στη Μονακό, ανέφερε ότι κάθε παιχνίδι μέχρι το φινάλε της Euroleague είναι τελικός, μετά τρία εκτός έδρας να κρίνουν τα πάντα.

Ο Τούρκος έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στο ντέρμπι, χωρίς βαθμολογική σημασία, με τον Ολυμπιακό για τη GBL, στο οποίο όπως είπε πρέπει να προετοιμαστούν καλά για να το κερδίσουν.

Coach Ergin Ataman congratulates once more the team on an important win but sets the tone for the road ahead: “Every game is a final.”



Next stop: The derby, followed by a crucial triple-header on the road. The marathon continues!



Catch his full speech on CLUB 1908:… pic.twitter.com/QHLnjmzn3R — Panathinaikos BC (@Paobcgr) March 28, 2026

Το «τριφύλλι» είναι στην 7η θέση της βαθμολογίας μετά τη νίκη κόντρα στη Μονακό και πλέον μπορεί να κοιτά ακόμα και την τετράδα, αν συνεχίσει το σερί στα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια σε Σόφια και Ισπανία.

«Οκ, καλή δουλειά. Πήραμε τη νίκη και πήραμε επίσης και τη διαφορά με τη Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρία εκτός έδρας παιχνίδια, όπου κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτα μέχρι τώρα. Οπότε κάθε παιχνίδι που θα παίξουμε εκτός έδρας, ξεκινώντας από το ματς με τη Χάποελ, μετά την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια πρέπει να το κερδίσουμε παιδιά.

Πρέπει να κερδίσουμε. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτά τα παιχνίδια. Φυσικά, τώρα τη Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό. Οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και για να κερδίσουμε και αυτό το ματς. Πάμε», είπε ο Εργκίν Αταμάν στους παίκτες του.