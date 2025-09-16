Champions League live η πρεμιέρα της League Phase

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League αρχίζει απόψε, με τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ και Γιουβέντους – Ντόρτμουντ να ξεχωρίζουν. Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει μέσω της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (υποδέχεται την Καραμπάγκ). Συνολικά έξι θα διεξαχθούν απόψε, με τη δράση να ξεκινάει με τα Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μπιλμπάο – Άρσεναλ.