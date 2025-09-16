Champions League live η πρεμιέρα της League Phase

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League αρχίζει απόψε, με τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ και Γιουβέντους – Ντόρτμουντ να ξεχωρίζουν. Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει μέσω της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (υποδέχεται την Καραμπάγκ). Συνολικά έξι θα διεξαχθούν απόψε, με τη δράση να ξεκινάει με τα Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μπιλμπάο – Άρσεναλ.
Η Ουνιό εκμεταλλευεται το πέναλτι και ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση από τα έντεκα βήματα.
Οι ενδεκάδες από το Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Ντεστ, Φλαμίνγκο, Ομπίσπο, Γκασιορόβσκι, Σχάουτεν, Σαϊμπάρι, Φέιρμαν, Πέρισιτς, Πέπι, Φαν Μπόμελ
ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Λέισεν, Μπέρτζες, Μακ Άλιστερ, Χαλαϊλί, Ζοργκάν, Ελ Χατζ, Ράσμουσεν, Ντέιβιντ, Ροντρίγκες, Νιάνγκ
Οι ενδεκάδες από το Μπιλμπάο - Άρσεναλ
ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Γοροσαμπέλ, Μπόιρο, Παρέδες, Βιβιάν, Χαουρεγιθάρ, Βέσγα, Μπερενγκέρ, Σάνσετ, Ναβάρο, Ινιάκι Ουίλιαμς
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Καλαφιόρι, Μοσκέρα, Θουμπιμένδι, Ράις, Μερίνο, Έζε, Μαντουέκε, Γκιόκερες
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Μπριζ – Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Άγιαξ – Ίντερ
22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ο Ολυμπιακός θα ριχτεί στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την στις 19:45.
To πρόγραμμα της πρεμιέρας
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Από τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ, αλλά και η εντός έδρας «μάχη» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Καραμπάγκ.
Η League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία, με τα 17 της ματς να «μοιράζονται» αυτό το τριήμερο (16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου).
Η φάση των προκριματικών ολοκληρώθηκε, η κλήρωση της League Phase πραγματοποιήθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα. Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητα των ποδοσφαιρόφιλων, με σκοπό να προσφέρει συγκινήσεις και να αναδείξει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης!
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League
