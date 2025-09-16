Αθλητικά

Champions League live η πρεμιέρα της League Phase

Η μπάλα στη σέντρα για την έναρξη του νέου ποδοσφαιρικού «ταξιδιού», που θα αναδείξει τη φετινή κορυφαία ομάδα της Ευρώπης
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Hannah MckayS

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League αρχίζει απόψε, με τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ και Γιουβέντους – Ντόρτμουντ να ξεχωρίζουν. Ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει μέσω της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (υποδέχεται την Καραμπάγκ). Συνολικά έξι θα διεξαχθούν απόψε, με τη δράση να ξεκινάει με τα Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και Μπιλμπάο – Άρσεναλ.

19:53 | 16.09.2025
10'
Ανοίγουν το σκορ οι Βέλγοι με τον Ντέιβιντ

Η Ουνιό εκμεταλλευεται το πέναλτι και ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση από τα έντεκα βήματα.

19:45 | 16.09.2025
9'
Πέναλτι για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
19:42 | 16.09.2025
Σέντρα στις δύο αναμετρήσεις!
19:39 | 16.09.2025

Οι ενδεκάδες από το Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Ντεστ, Φλαμίνγκο, Ομπίσπο, Γκασιορόβσκι, Σχάουτεν, Σαϊμπάρι, Φέιρμαν, Πέρισιτς, Πέπι, Φαν Μπόμελ

ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Λέισεν, Μπέρτζες, Μακ Άλιστερ, Χαλαϊλί, Ζοργκάν, Ελ Χατζ, Ράσμουσεν, Ντέιβιντ, Ροντρίγκες, Νιάνγκ

19:39 | 16.09.2025

Οι ενδεκάδες από το Μπιλμπάο - Άρσεναλ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Γοροσαμπέλ, Μπόιρο, Παρέδες, Βιβιάν, Χαουρεγιθάρ, Βέσγα, Μπερενγκέρ, Σάνσετ, Ναβάρο, Ινιάκι Ουίλιαμς

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Καλαφιόρι, Μοσκέρα, Θουμπιμένδι, Ράις, Μερίνο, Έζε, Μαντουέκε, Γκιόκερες

19:39 | 16.09.2025

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ

19:39 | 16.09.2025

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ – Ίντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

19:39 | 16.09.2025

Ο Ολυμπιακός θα ριχτεί στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την στις 19:45.

19:38 | 16.09.2025

To πρόγραμμα της πρεμιέρας

 

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

19:38 | 16.09.2025

Από τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ, αλλά και η εντός έδρας «μάχη» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Καραμπάγκ.

19:38 | 16.09.2025

Η League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία, με τα 17 της ματς να «μοιράζονται» αυτό το τριήμερο (16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου).

19:38 | 16.09.2025

Η φάση των προκριματικών ολοκληρώθηκε, η κλήρωση της League Phase πραγματοποιήθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα. Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητα των ποδοσφαιρόφιλων, με σκοπό να προσφέρει συγκινήσεις και να αναδείξει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης!

19:38 | 16.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League

19:33 | 16.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Κουγιουμτσίδης για το ιστορικό χρυσό του μετάλλιο στην πάλη: «Έκανα ό,τι μπορούσα για την πατρίδα μου και για τους Έλληνες»
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγραψε ιστορία για τον ελληνικό αθλητισμό, αφού έγινε ο πρώτος παλαιστής μας που κατακτά το χρυσό μετάλλιο...
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης με την ελληνική σημαία στα χέρια (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Ερντογάν υποδέχθηκε την εθνική Τουρκίας: Ήμασταν τόσο κοντά στο Eurobasket, θα είμαστε οι ισχυρότεροι στο Mundobasket
Η ενική Τουρκίας επέστρεψε στη “βάση” της τη Δευτέρα (15.08.2025), έχοντας στις αποσκευές το ασημένιο μετάλλιο από το Ευρωμπάσκετ και μια ημέρα μετά, συνάντησε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (ΦΩΤΟ Vladimir Smirnov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) 2
Newsit logo
Newsit logo