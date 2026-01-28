Πέφτει η «αυλαία» της League Phase του Champiosn League, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (28.01.2026) έχουμε την 8η και τελευταία αγωνιστική της φάσης. Στο τέλος της θα ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στους «16» και ποιες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο μέσω των playoffs της διοργάνωσης. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται τη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Κοπεγχάγη, η Μπάγερν αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αϊντχόφεν, η Νάπολι παίζει στην Ιταλία με την Τσέλσι, ενώ η Άρσεναλ πάει για το απόλυτο, υποδεχόμενη την Καϊράτ.
Champions League live με το μεγάλο φινάλε της League Phase
Άγιαξ – Ολυμπιακός 0-0
Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου 0-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 0-0
Πάφος – Σλάβια Πράγας 0-0
Νάπολι – Τσέλσι 0-0
Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ 0-0
Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι 0-0
Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 0-0
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ 0-0
Μπρζ – Μαρσέιγ 0-0
Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-0
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 0-0
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 0-0
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 0-0
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-0
Μονακό – Γιουβέντους 0-0
Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι 1-0
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18
3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
4. Λίβερπουλ (14-8) 15
5. Τότεναμ (15-7) 14
6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
7. Νιούκαστλ (16-6) 13
8. Σπόρτινγκ (14-9) 13
9. Τσέλσι (14-8) 13
10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13
11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13
13. Αταλάντα (9-9) 13
14. Ίντερ (13-7) 12
15. Γιουβέντους (14-10) 12
16. Ντόρτμουντ (19-15) 11
17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10
18. Καραμπάγκ (13-15) 10
19. Μαρσέιγ (11-11) 9
20. Λεβερκούζεν (10-14) 9
21. Μονακό (8-14) 9
22. Αϊντχόφεν (15-14) 8
23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8
24. Ολυμπιακός (8-13) 8
25. Νάπολι (7-12) 8
26. Κοπεγχάγη (11-17) 8
27. Μπριζ (12-17) 7
28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
29. Μπενφίκα (6-10) 6
30. Πάφος (4-10) 6
31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6
32. Άγιαξ (7-19) 6
33. Άιντραχτ (10-19) 4
34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Ίντερ με τον Παυλίδη στο βασικό σχήμα. Ο Χατζηδιάκος είναι σητν ενδεκάδα της Κοπεγχάγης για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ενώ για την Σπόρτινγκ στον πάγκο είναι ο Βαγιαννίδης. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και αυτός στον πάγκο για το παιχνίδι της Μπριζ με τη Μαρσέιγ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League
