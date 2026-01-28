Champions League live με το μεγάλο φινάλε της League Phase

Πέφτει η «αυλαία» της League Phase του Champiosn League, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (28.01.2026) έχουμε την 8η και τελευταία αγωνιστική της φάσης. Στο τέλος της θα ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στους «16» και ποιες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο μέσω των playoffs της διοργάνωσης. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται τη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Κοπεγχάγη, η Μπάγερν αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αϊντχόφεν, η Νάπολι παίζει στην Ιταλία με την Τσέλσι, ενώ η Άρσεναλ πάει για το απόλυτο, υποδεχόμενη την Καϊράτ.