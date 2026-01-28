Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Champions League live με το μεγάλο φινάλε της League Phase

18 ματς διεξάγονται ταυτόχρονα, μεταξύ αυτών το Άγιαξ - Ολυμπιακός και ολοκληρώνουν τη φετινή Leagua Phase του Champions League
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

Πέφτει η «αυλαία» της League Phase του Champiosn League, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (28.01.2026) έχουμε την 8η και τελευταία αγωνιστική της φάσης. Στο τέλος της θα ξεκαθαρίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στους «16» και ποιες θα διεκδικήσουν το εισιτήριο μέσω των playoffs της διοργάνωσης. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται τη Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα φιλοξενεί τη Κοπεγχάγη, η Μπάγερν αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αϊντχόφεν, η Νάπολι παίζει στην Ιταλία με την Τσέλσι, ενώ η Άρσεναλ πάει για το απόλυτο, υποδεχόμενη την Καϊράτ.

21:53 | 28.01.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Άγιαξ – Ολυμπιακός 0-0

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου 0-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 0-0

Πάφος – Σλάβια Πράγας 0-0

Νάπολι – Τσέλσι 0-0

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ 0-0

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι 0-0

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 0-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ 0-0

Μπρζ – Μαρσέιγ 0-0

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-0

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-0

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 0-0

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 0-0

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 0-0

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 1-0

Μονακό – Γιουβέντους 0-0

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι 1-0

22:04 | 28.01.2026
Η Παρί έχασε πέναλτι κόντρα στη Νιουκάστλ
22:01 | 28.01.2026
Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ με τον Γκιόκερες κόντρα στην Καϊράτ, γκολ και για την Μπιλμπάο
21:59 | 28.01.2026
Την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής οι

Ρεάλ

Λίβερπουλ 

Τότεναμ

Παρί

Νιουκάστλ

Τσέλσι

Μπαρτσελόνα

Σπόρτινγκ

Μάντσεστερ

Σίτι

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Ίντερ

Γιουβέντους

21:37 | 28.01.2026
Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21 
2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18 
3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15 
4. Λίβερπουλ (14-8) 15 
5. Τότεναμ (15-7) 14 
6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13 
7. Νιούκαστλ (16-6) 13 
8. Σπόρτινγκ (14-9) 13 
9. Τσέλσι (14-8) 13 
10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13 
11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13 
12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13 
13. Αταλάντα (9-9) 13 
14. Ίντερ (13-7) 12 
15. Γιουβέντους (14-10) 12 
16. Ντόρτμουντ (19-15) 11 
17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10 
18. Καραμπάγκ (13-15) 10 
19. Μαρσέιγ (11-11) 9 
20. Λεβερκούζεν (10-14) 9 
21. Μονακό (8-14) 9 
22. Αϊντχόφεν (15-14) 8 
23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8 
24. Ολυμπιακός (8-13) 8 
25. Νάπολι (7-12) 8 
26. Κοπεγχάγη (11-17) 8 
27. Μπριζ (12-17) 7 
28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6 
29. Μπενφίκα (6-10) 6 
30. Πάφος (4-10) 6 
31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6 
32. Άγιαξ (7-19) 6 
33. Άιντραχτ (10-19) 4 
34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3 
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1 
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

21:36 | 28.01.2026

Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Ίντερ με τον Παυλίδη στο βασικό σχήμα. Ο Χατζηδιάκος είναι σητν ενδεκάδα της Κοπεγχάγης για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ενώ για την Σπόρτινγκ στον πάγκο είναι ο Βαγιαννίδης. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και αυτός στον πάγκο για το παιχνίδι της Μπριζ με τη Μαρσέιγ

21:36 | 28.01.2026
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ ξεχωρίζει για το ελληνικό ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League
21:36 | 28.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo