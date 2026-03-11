Η δεύτερη βραδιά της φάσης των 16 του Champions League ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να διαλύει με 3-0 την Μάντσεστερ Σίτι, την Παρί Σεν Ζερμέν να παίρνει προβάδισμα τριών γκολ (5-2) στο φινάλε κόντρα στην Τσέλσι και με το παραμύθι της Μπόντο Γκλιμτ να συνεχίζεται.
Champions League τελικά: Μεγάλες νίκες για Ρεάλ Μαδρίτης, Παρι Σεν Ζερμέν και Μπόντο Γκλιμτ στους 16 της διοργάνωσης
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1 τελικό
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0 τελικό
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2 τελικό
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0 τελικό
Λάθος του Γιόργκενσεν, ο Βιτίνια με τρομερή λόμπα έδωσε ξανά κεφάλι στο σκορ στην Παρί
Ο Νέτο έκλεψε την μπάλα έδωσε στον Φερνάντες στο σημείο του πέναλτι και αυτός εκτέλεσε τον Σαβόνοφ με ωραίο πλασέ
Τον γκρέμισε ο Ντοναρούμα
Ο Βαλβέρδε τα κάνει όλα στο Μπερναμπέου και με χατ τρικ σε 45' έχει δώσει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στη Βασίλισσα
Ο Γάλλος βγήκε στην αντεπίθεση και με ωραία κίνηση πέρασε τον Φοφανά και νίκησε τον Γιόργκενσεν για να δώσει ξανά προβάδισμα στην Παρί
Ο Βαγιαννίδης υπέπεσε στην παράβαση
Ο Βαλβέρδε έκανε τρομερό κοντρόλ, μετά από γέμισμα του Κουρτουά και πέρασε τον Ντοναρούμα για να κάνει το 1-0 από πλάγια θέση
Ο Ντεμπελέ τράνταξε το δοκάρι του Γιόργκενσεν, με τον Δανό να έχει επαφή με την μπάλα
Ο εξτρέμ των Γάλλων σκόαρε με απίθανο αριστερό σουτ που άφησε ακίνητο τον Γιόργκενσεν
ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Ντουέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά.
ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν, Κουκουρέγια, Τσαλόμπα, Φοφανά, Γκουστό, Καϊσέδο, Τζέιμς, Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ, Νέτο, Ζοαο Πέδρο
ΜΠΟΝΤΟ: Χάικιν, Σιέβολντ, Μπιέρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιέρκαν, Μπεργκ, Εβιέν, Φετ, Μπλόμπεργκ, Χάουγκε, Χεγκ.
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέδα, Ινάσιο, Ντιομαντέ, Βαγιαννίδης, Σιμόες, Χιούλμαντ, Γκιλιέρμε, Τρινκάο, Κατάμο, Σουάρες
ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Μεντί, Άρνολντ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πιτάρτς, Βινίσιους, Μπραΐμ Ντίαθ, Γκιουλέρ
ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκεΐ, Χουσάνοβ, Ο’Ράιλι, Σεμένιο, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρόδρι, Σαβίνιο, Ντοκού, Χάαλαντ
Ο Γερμανός δεν πανηγύρισε, καθώς έχει ξεκινήσει την καριέρα του στις ασπιρίνες
Ο Χάβερτζ εκτελεί
Η ομάδα του Αρτέτα ψάχνει με σέντρες να ισοφαρίσει
Ο Άντριχ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ και έβαλε σε μπελάδες τους «κανονιέρηδες»
Η Άρσεναλ είχε το δοκάρι, οι Γερμανοί προσπάθησαν να απειλήσουν στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα
Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε μόνος του στην περιοχή των Γερμανών και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με αριστερό δυνατό σουτ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Τεριέ, Ταπσόμπα, Γριμάλδο, Ποκού, Γκαρσία, Παλάσιος, Μάζα, Κοφάν.
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Τίμπερ, Ράις, Θουμπιμένδι, Μαρτινέλι, Έζε, Σακά, Γκιόκερες.
Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα κλασικό πλέον παιχνίδι του Champions League, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι. Η Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Το παιχνίδι Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ ξεκινάει μίοα βραδία με πλούσιο ενδιαφέρον
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ