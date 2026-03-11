Συμβαίνει τώρα:
Champions League τελικά: Μεγάλες νίκες για Ρεάλ Μαδρίτης, Παρι Σεν Ζερμέν και Μπόντο Γκλιμτ στους 16 της διοργάνωσης

Ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης για τις τρεις νικήτριες της βραδιάς
Ο Κβαρατσκέλια πανηγυρίζει το γκολ του
Ο Κβαρατσκέλια πανηγυρίζει το γκολ του/ REUTERS/Stephane Mahe

Η δεύτερη βραδιά της φάσης των 16 του Champions League ολοκληρώθηκε με τη Ρεάλ Μαδρίτης να διαλύει με 3-0 την Μάντσεστερ Σίτι, την Παρί Σεν Ζερμέν να παίρνει προβάδισμα τριών γκολ (5-2) στο φινάλε κόντρα στην Τσέλσι και με το παραμύθι της Μπόντο Γκλιμτ να συνεχίζεται.

19:36 | 11.03.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1 τελικό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 3-0 τελικό

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 5-2 τελικό

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-0 τελικό

00:02 | 12.03.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:55 | 11.03.2026
Ο Βαλβέρδε
Champions League: Με μυθικό Βαλβέρδε η Ρεάλ διέλυσε τη Σίτι, ο Κβαρατσκέλια ισοπέδωσε την Τσέλσι για λογαριασμό της Παρί
Η Μπόντο Γκλιμτ με το ένα πόδι στους 8 μετά από νίκη με 3-0 κόντρα στην Σπόρτινγκ του μοιραίου Βαγιαννίδη
23:54 | 11.03.2026
Και στα τρία παιχνίδια οι νικητές απέκτησαν τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης και θα επιχειρήσουν να το κρατήσουν στη ρεβάνς
23:54 | 11.03.2026
Ολοκληρώθηκε και το παιχνίδι στη Νορβηγία, 3-0 υπερ της Μπόντο
23:53 | 11.03.2026
Τέλος και στο Παρίσι, μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για την Παρί
23:53 | 11.03.2026
Γκολ για την Παρί, ξανά με τον Κβαρατσκέλια, 5-2 το σκορ
23:45 | 11.03.2026
Τέλος στη Μαδρίτη, 3-0 η Ρεάλ τη Σίτι
23:44 | 11.03.2026
Γκολαρα του Κβαρατσκέλια για την Παρί, 4-2 το σκορ
23:32 | 11.03.2026
Γκολ για την Παρί, 3-2 το σκορ με τον Βιτίνια

Λάθος του Γιόργκενσεν, ο Βιτίνια με τρομερή λόμπα έδωσε ξανά κεφάλι στο σκορ στην Παρί

23:17 | 11.03.2026
Η Μποντο Γκλιμτ διαλύει την Σπόρτινγκ, 3-0 το σκορ
23:15 | 11.03.2026
Γκολλ για την Τσέλσι με τον Φερνάντες, 2-2 το σκορ

Ο Νέτο έκλεψε την μπάλα έδωσε στον Φερνάντες στο σημείο του πέναλτι και αυτός εκτέλεσε τον Σαβόνοφ με ωραίο πλασέ

23:14 | 11.03.2026
Ο Ντοναρούμα απέκρουσε το κακό πέναλτι του Βινίσιους και μένει το 3-0 στη Μαδρίτη
22:51 | 11.03.2026
Πέναλτι για τη Ρεάλ, μετά από σλάλομ του Βινίσιους

Τον γκρέμισε ο Ντοναρούμα

22:50 | 11.03.2026
Ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια
22:50 | 11.03.2026
22:49 | 11.03.2026
22:48 | 11.03.2026
22:44 | 11.03.2026
Γκολ για την Μπόντο Γκλιμτ με τον Μπλόμπεργκ, 2-0 το σκορ
22:42 | 11.03.2026
Γκολ για τη Ρεάλ, ξανά ο Βαλβέρδε, 3-0 το σκορ

Ο Βαλβέρδε τα κάνει όλα στο Μπερναμπέου και με χατ τρικ σε 45' έχει δώσει τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης στη Βασίλισσα

22:39 | 11.03.2026
Γκολ για την Παρί με τον Ντεμπελέ, 2-1 το σκορ επί της Τσέλσι

Ο Γάλλος βγήκε στην αντεπίθεση και με ωραία κίνηση πέρασε τον Φοφανά και νίκησε τον Γιόργκενσεν για να δώσει ξανά προβάδισμα στην Παρί

22:39 | 11.03.2026
22:33 | 11.03.2026
22:33 | 11.03.2026
Γκολ για τους Νορβηγούς με το πέναλτι του Φετ, 1-0 το σκορ
22:29 | 11.03.2026
Πέναλτι για την Μπόντο Γκλιμτ

Ο Βαγιαννίδης υπέπεσε στην παράβαση

22:29 | 11.03.2026
Γκολλ και για την Τσέλσι, ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Γκουστό
22:29 | 11.03.2026
Γκολ για τη Ρεάλ, 2-0 με τον Βαλβέρδε
22:21 | 11.03.2026
22:18 | 11.03.2026
Γκοολ για τη Ρεάλ με τον Βαλβέρδε, 1-0 το σκορ κόντρα στη Σίτι

Ο Βαλβέρδε έκανε τρομερό κοντρόλ, μετά από γέμισμα του Κουρτουά και πέρασε τον Ντοναρούμα για να κάνει το 1-0 από πλάγια θέση

22:14 | 11.03.2026
Δοκάρι για την Παρί

Ο Ντεμπελέ τράνταξε το δοκάρι του Γιόργκενσεν, με τον Δανό να έχει επαφή με την μπάλα

22:07 | 11.03.2026
10'
Γκολ για την Παρί με τον Μπαρκολά

Ο εξτρέμ των Γάλλων σκόαρε με απίθανο αριστερό σουτ που άφησε ακίνητο τον Γιόργκενσεν

22:02 | 11.03.2026
21:58 | 11.03.2026
Σέντρα στα παιχνίδια
21:58 | 11.03.2026
Οι ομάδες έχουν εμφανιστεί και στα τρία γήπεδα και σε 2 λεπτά θα ξεκινήσουν οι αναμετρήσεις
21:46 | 11.03.2026
21:45 | 11.03.2026
Ο Βαγιαννίδης ξεκινάει βασικός για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στη Νορβηγία
21:44 | 11.03.2026
Οι ενδεκάδες του Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι

ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Ντουέ, Ντεμπελέ, Μπαρκολά.

ΤΣΕΛΣΙ: Γιόργκενσεν, Κουκουρέγια, Τσαλόμπα, Φοφανά, Γκουστό, Καϊσέδο, Τζέιμς, Έντσο Φερνάντες, Πάλμερ, Νέτο, Ζοαο Πέδρο

21:44 | 11.03.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα Μπόντο Γκλιμτ - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

ΜΠΟΝΤΟ: Χάικιν, Σιέβολντ, Μπιέρτουφτ, Γκούντερσεν, Μπιέρκαν, Μπεργκ, Εβιέν, Φετ, Μπλόμπεργκ, Χάουγκε, Χεγκ.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ: Ρουί Σίλβα, Φρεσνέδα, Ινάσιο, Ντιομαντέ, Βαγιαννίδης, Σιμόες, Χιούλμαντ, Γκιλιέρμε, Τρινκάο, Κατάμο, Σουάρες

21:43 | 11.03.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Χάουσεν, Ρίντιγκερ, Μεντί, Άρνολντ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Πιτάρτς, Βινίσιους, Μπραΐμ Ντίαθ, Γκιουλέρ

ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Ντίας, Γκεΐ, Χουσάνοβ, Ο’Ράιλι, Σεμένιο, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρόδρι, Σαβίνιο, Ντοκού, Χάαλαντ

21:42 | 11.03.2026
Ο Χάβερτζ
Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-1: Ο Χάβερτζ με πέναλτι πλήγωσε την πρώην ομάδα του και άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς
Οι «κανονιέρηδες» λίγο έλειψε να ηττηθούν στη Γερμανία
21:32 | 11.03.2026
Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι στο Λεβερκούζεν, 1-1 το σκορ και όλα ανοιχτά για την πρόκριση
21:31 | 11.03.2026
89'
Γκολ για την Άρσεναλ με τον Χάβερτζ

Ο Γερμανός δεν πανηγύρισε, καθώς έχει ξεκινήσει την καριέρα του στις ασπιρίνες

21:30 | 11.03.2026
Δεν αλλάζει η απόφαση, υπερβολικό το πεναλτι που κέρδισε η Άρσεναλ στο Λεβερκούζεν

Ο Χάβερτζ εκτελεί

21:29 | 11.03.2026
Ο Τίλμαν είχε μία επαφή με τον Μαντουέκε, η φάση ελέγχεται και είναι πιθανό να έχουμε παρέμβαση του VAR
21:27 | 11.03.2026
86'
Πέναλτι για την Άρσεναλ
21:12 | 11.03.2026
84'
Κρατάει το προβάδισμα η Λεβερκούζεν με σχετική ευκολία το υπέρ της σκορ

Η ομάδα του Αρτέτα ψάχνει με σέντρες να ισοφαρίσει

21:06 | 11.03.2026
20:51 | 11.03.2026
63'
Η Άρσεναλ ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης στη Γερμανία, χωρίς να καταφέρνει να διασπάσει την άμυνα της Λεβερκούζεν
20:33 | 11.03.2026
46'
Γκολ για τη Λεβερκούζεν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, 1-0 το σκορ

Ο Άντριχ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ και έβαλε σε μπελάδες τους «κανονιέρηδες»

20:05 | 11.03.2026
Ημίχρονο στο Λεβερκούζεν με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς σκορ

Η Άρσεναλ είχε το δοκάρι, οι Γερμανοί προσπάθησαν να απειλήσουν στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα

19:57 | 11.03.2026
20'
Δοκάρι για την Άρσεναλ με τον Μαρτινέλι

Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε μόνος του στην περιοχή των Γερμανών και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με αριστερό δυνατό σουτ

19:50 | 11.03.2026
12'
Η Άρσεναλ είναι πιεστική στο γήπεδο της Λεβερκούζεν, όμως δεν έχει βρει τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής
19:37 | 11.03.2026
Ξεκίνησε η μάχη στη Γερμανία
19:36 | 11.03.2026
Οι ενδεκάδες του πρώτου αγώνα της βραδίας

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Τεριέ, Ταπσόμπα, Γριμάλδο, Ποκού, Γκαρσία, Παλάσιος, Μάζα, Κοφάν.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Τίμπερ, Ράις, Θουμπιμένδι, Μαρτινέλι, Έζε, Σακά, Γκιόκερες.

19:34 | 11.03.2026
Τα παιχνίδια των 22:00 σίγουρα θα προσελκύσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα κλασικό πλέον παιχνίδι του Champions League, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι. Η Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:32 | 11.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Το παιχνίδι Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ ξεκινάει μίοα βραδία με πλούσιο ενδιαφέρον

