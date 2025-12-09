Champions League τελικά: Βρήκε γκολ νίκης η Λίβερπουλ στο φινάλε! Το έφεραν «τούμπα» Μπαρτσελόνα και Αταλάντα

Η 6η αγωνιστική του Champions League έκανε… σέντρα. Στην σπουδαιότερη αναμέτρηση της βραδιάς, η Λίβερπουλ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ίντερ.
Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1 ΤΕΛΙΚΟ
Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1 ΤΕΛΙΚΟ
Μονακό - Γαλατά 1-0 ΤΕΛΙΚΟ
Αταλάντα - Τσέλσι 2-1 ΤΕΛΙΚΟ
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο 2-3 ΤΕΛΙΚΟ
Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0 ΤΕΛΙΚΟ
Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3 ΤΕΛΙΚΟ
Για τράβηγμα φανέλας ου Μπαστόνι στον Βιρτς
Έλεγχος για πιθανό πέναλτι στο Ίντερ - Λίβερπουλ
Πέναλτι υπέρ της Τότεναμ
Τσεκάρεται το τέρμα
ΧΑΜΕΝΟ πέναλτι της Μονακό
Πέναλτι υπέρ της Τότεναμ
Έλεγχος για πιθανό πέναλτι υπέρ της Μονακό
Δελυτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ίντερ - Λίβερπουλ 0-0
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 0-1
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Αταλάντα - Τσέλσι 0-1
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μονακό - Γαλατά 0-0
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ουνιόν - Μαρσέιγ 1-2
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Τότεναμ - Σλάβια 1-0
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Αϊντχοφεν - Ατλέτικο 1-1
Θα τσεκάρει ο ίδιος ο διαιτητής
Θα εξεταστεί φάση του κόρνερ των "ρεντς", απ' την οποία ήρθε το γκολ, για χέρι του Φαν Ντάικ
Η Τσέλσι έβαλε γκολ που όμως ακυρώθηλε με VAR
Αταλάντα και Τσέλσι παίζουν επιθετικά και προσπαθούν για το γκολ
Χάνει ευκαιρίες η Λίβερπουλ κόντρα στην Ίντερ
Η Μπαρτσελόνα σκόραρε στο 10' με τον Λεβαντόφσκι αλλα το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης
"Σέντρα" στις αναμετρήσεις
Οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, στα γήπεδα του Champions League
Ακολουθούν οι αναμετρήσεις...
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων
Γύρισμα του Βαγιαννίδη από τα δεξιά, σουτ του Σουάρες μέσα από τη μεγάή περιοχή, η μπάλα κοντραρε και πέρασε κόρνερ
Σουτ του Κλιμιχ εκτός μεγάλης περιοχής, ο Ρουί Σίλβα μπλόκαρε εύκολα
Ο Σιμόες έκανε όμορφη ενέργεια και γύρισμα από αριστερά και ο Κίμιχ πέτυχε αυτογκόλ για το 0-1
Σε θέση άμυνας η Σπόρτινγκ και πάλι - Ούτε αντεπιθέσεις δεν μπορεί να βγάλει
Τεράστια επέμβαση του Ρουί Σίλβα σε σουτ του Καρλ, ελάχιστα έξω από τη μικρή περιοχή της Σπόρτινγκ και από θέση δεξιά
Αδύναμο πλασέ του Χάρι Κέιν μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μπλόκαρε εύκολα ο Ρουί Σίλβα
Τα highlights του Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1
Μεγάλη επέμβαση του Ρουί Σίλβα σε πλασέ του Γκνάμπρι
Η Μπάγερν έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ψάνχει το γκολ - Σε θέση άμυνας οι πορτογάλοι, δεν μπορούν να βγουν μπροστά και να επιτεθούν
Παραμένει το 0-0, υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Γίνεται έλεγχος της φάσης για το τέρμα του 17χρονου
Γκολ του Καρλ για την Μπάγερν, που ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης
Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στο Μπάγερν - Σπόρτινγκ
Τα ματς της Τετάρτης (10.12.2025)
