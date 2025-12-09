Αθλητικά

Champions League τελικά: Βρήκε γκολ νίκης η Λίβερπουλ στο φινάλε! Το έφεραν «τούμπα» Μπαρτσελόνα και Αταλάντα

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας ξεκίνησε με το Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1
REUTERS
REUTERS/Albert Gea

Η 6η αγωνιστική του Champions League έκανε… σέντρα. Στην σπουδαιότερη αναμέτρηση της βραδιάς, η Λίβερπουλ πέρασε με 1-0 από την έδρα της Ίντερ.

00:01 | 10.12.2025
23:59 | 09.12.2025

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1 ΤΕΛΙΚΟ

23:56 | 09.12.2025

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1 ΤΕΛΙΚΟ

23:54 | 09.12.2025

Μονακό - Γαλατά 1-0 ΤΕΛΙΚΟ

23:54 | 09.12.2025

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1 ΤΕΛΙΚΟ

23:53 | 09.12.2025

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο 2-3 ΤΕΛΙΚΟ

23:52 | 09.12.2025

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0 ΤΕΛΙΚΟ

23:52 | 09.12.2025

Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3 ΤΕΛΙΚΟ

23:50 | 09.12.2025
88'
ΓΚΟΛ για την Λίβερπουλ, 0-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Σομποσλάι
23:50 | 09.12.2025
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ της Λίβερπουλ
23:49 | 09.12.2025

Για τράβηγμα φανέλας ου Μπαστόνι στον Βιρτς

23:47 | 09.12.2025
85'

Έλεγχος για πιθανό πέναλτι στο Ίντερ - Λίβερπουλ

23:42 | 09.12.2025
85'
ΓΚΟΛ για την Αϊντχόφεν, μειώνει στο σκορ στο ματς με την Ατλέτικο (2-3)
23:37 | 09.12.2025
83'
ΓΚΟΛ για την Αταλάντα, 2-1 με τον Ντε Κετελαρέ
23:36 | 09.12.2025
79'
ΓΚΟΛ για την Τότεναμ, 3-0 με εκτέλεση πέναλτι
23:34 | 09.12.2025
79'

Πέναλτι υπέρ της Τότεναμ

23:33 | 09.12.2025
Άκυρο το γκολ της Ουνιόν, παραμένει το 2-3 υπέρ της Μαρσέιγ
23:33 | 09.12.2025

Τσεκάρεται το τέρμα

23:28 | 09.12.2025
76'
ΓΚΟΛ για την Ουνιόν και ισοφάριση, 3-3 την Μαρσέιγ
23:25 | 09.12.2025
71'
ΓΚΟΛ για την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, μείωσε σε 2-3
23:17 | 09.12.2025
68'
ΓΚΟΛ για τη Μονακό, 1-0
23:16 | 09.12.2025
53'
ΓΚΟΛ για την Μπαρτσελόνα, 2-1 και πάλι με τον Κουντέ
23:16 | 09.12.2025
56'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο 1-3
23:14 | 09.12.2025
58'
ΓΚΟΛ για την Μαρσέιγ, 1-3
23:10 | 09.12.2025
50'
ΓΚΟΛ για την Μπαρτσελόνα, 1-1 με τον Κουντέ
23:08 | 09.12.2025
46'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο και ανατροπή, 1-2
23:07 | 09.12.2025

ΧΑΜΕΝΟ πέναλτι της Μονακό

23:06 | 09.12.2025
50'
ΓΚΟΛ για την Τότεναμ, 2-0
23:06 | 09.12.2025
49'

Πέναλτι υπέρ της Τότεναμ

23:02 | 09.12.2025

Έλεγχος για πιθανό πέναλτι υπέρ της Μονακό

23:01 | 09.12.2025

Δελυτερο ημίχρονο

23:01 | 09.12.2025

Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

22:52 | 09.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ίντερ - Λίβερπουλ 0-0

22:49 | 09.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 0-1

22:49 | 09.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Αταλάντα - Τσέλσι 0-1

22:48 | 09.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μονακό - Γαλατά 0-0

22:48 | 09.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Ουνιόν - Μαρσέιγ 1-2

22:48 | 09.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Τότεναμ - Σλάβια 1-0

22:41 | 09.12.2025

ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Αϊντχοφεν - Ατλέτικο 1-1

22:38 | 09.12.2025
41'
ΓΚΟΛ για την Μαρσέιγ και ανατροπή μέσα στο Βέλγιο, 1-2
22:37 | 09.12.2025
37'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, ισοφάρισε σε 1-1 μετά από λάθος της Αϊντχόφεν
22:35 | 09.12.2025
Άκυρο το γκολ της Λίβερπουλ για χέρι του Φαν Ντάικ, παραμένει το 0-0
22:33 | 09.12.2025

Θα τσεκάρει ο ίδιος ο διαιτητής

22:28 | 09.12.2025
32'
ΓΚΟΛ για την Λίβερπουλ, 0-1

Θα εξεταστεί φάση του κόρνερ των "ρεντς", απ' την οποία ήρθε το γκολ, για χέρι του Φαν Ντάικ

22:27 | 09.12.2025
26'
ΓΚΟΛ για την Τότεναμ, 1-0 κόντρα στην Σλάβια Πράγας με αυτογκόλ του Ζίμα
22:26 | 09.12.2025
26'
ΓΚΟΛ για την Τσέλσι μέσα στην έδρα της Αταλάντα, 0-1
22:24 | 09.12.2025
25'

Η Τσέλσι έβαλε γκολ που όμως ακυρώθηλε με VAR

22:19 | 09.12.2025
20'
ΓΚΟΛ για την Άιντραχτ στην έδρα της Μπαρτσελόνα, 0-1
22:19 | 09.12.2025
20'

Αταλάντα και Τσέλσι παίζουν επιθετικά και προσπαθούν για το γκολ

22:16 | 09.12.2025
18'

Χάνει ευκαιρίες η Λίβερπουλ κόντρα στην Ίντερ

22:13 | 09.12.2025
13'
ΓΚΟΛ για την Μαρσέιγ, ισοφάρισε σε 1-1 την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ
22:10 | 09.12.2025

Η Μπαρτσελόνα σκόραρε στο 10' με τον Λεβαντόφσκι αλλα το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης

22:07 | 09.12.2025
10'
ΓΚΟΛ για την Αϊντχόφεν, 1-0 την Ατλέτικο
22:01 | 09.12.2025
6'
ΓΚΟΛ για την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, 1-0 κόντρα στη Μαρσέιγ
21:57 | 09.12.2025

"Σέντρα" στις αναμετρήσεις

21:40 | 09.12.2025

Οι ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, στα γήπεδα του Champions League

21:39 | 09.12.2025

Ακολουθούν οι αναμετρήσεις...

Ίντερ – Λίβερπουλ

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Αταλάντα – Τσέλσι

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας

Μονακό – Γαλατασαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

21:37 | 09.12.2025
Μπάγερν - Σπόρτινγκ 3-1 ΤΕΛΙΚΟ
21:27 | 09.12.2025

4 τα λεπτά των καθυστερήσεων

21:24 | 09.12.2025
83'
Φάση για την Σπόρτινγκ

Γύρισμα του Βαγιαννίδη από τα δεξιά, σουτ του Σουάρες μέσα από τη μεγάή περιοχή, η μπάλα κοντραρε και πέρασε κόρνερ

21:20 | 09.12.2025
80'
Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης περνάνε στο ματς για την Σπόρτινγκ
21:13 | 09.12.2025
76'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 3-1
21:08 | 09.12.2025
69'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 2-1 με τον Καρλ
21:03 | 09.12.2025
65'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 1-1 με τον Γκνάμπρι
20:59 | 09.12.2025
60'

Σουτ του Κλιμιχ εκτός μεγάλης περιοχής, ο Ρουί Σίλβα μπλόκαρε εύκολα

20:56 | 09.12.2025
54'
ΓΚΟΛ για την Σπόρτινγκ, 0-1 , ΑΥΤΟΓΚΟΛ ο Κίμιχ

Ο Σιμόες έκανε όμορφη ενέργεια και γύρισμα από αριστερά και ο Κίμιχ πέτυχε αυτογκόλ για το 0-1

20:49 | 09.12.2025
52'

Σε θέση άμυνας η Σπόρτινγκ και πάλι - Ούτε αντεπιθέσεις δεν μπορεί να βγάλει

20:32 | 09.12.2025
Δεύτερο ημίχρονο στο Μπάγερν - Σπόρτινγκ (0-0)
20:30 | 09.12.2025
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μόναχο
20:30 | 09.12.2025
44'

Τεράστια επέμβαση του Ρουί Σίλβα σε σουτ του Καρλ, ελάχιστα έξω από τη μικρή περιοχή της Σπόρτινγκ και από θέση δεξιά

20:23 | 09.12.2025
37'
ΔΟΚΑΡΙ για την Μπάγερν, σε πλασέ του Κέιν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής
20:14 | 09.12.2025
31'

Αδύναμο πλασέ του Χάρι Κέιν μέσα από τη μεγάλη περιοχή, μπλόκαρε εύκολα ο Ρουί Σίλβα

20:11 | 09.12.2025

Τα highlights του Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1

20:05 | 09.12.2025
24'

Μεγάλη επέμβαση του Ρουί Σίλβα σε πλασέ του Γκνάμπρι

19:52 | 09.12.2025
19'

Η Μπάγερν έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και ψάνχει το γκολ - Σε θέση άμυνας οι πορτογάλοι, δεν μπορούν να βγουν μπροστά και να επιτεθούν

19:52 | 09.12.2025

Παραμένει το 0-0, υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης

19:51 | 09.12.2025

Γίνεται έλεγχος της φάσης για το τέρμα του 17χρονου

19:46 | 09.12.2025

Γκολ του Καρλ για την Μπάγερν, που ακυρώθηκε για οφσάιντ στην αρχή της φάσης

19:44 | 09.12.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:37 | 09.12.2025

Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στο Μπάγερν - Σπόρτινγκ

19:36 | 09.12.2025

Τα ματς της Τετάρτης (10.12.2025)

Καραμπάκ – Άγιαξ (19:45)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

19:36 | 09.12.2025

Οι αναμετρήσεις της πρώτης αγωνιστικής ημέρας

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου – Σπόρτινγκ

Ίντερ – Λίβερπουλ

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Αταλάντα – Τσέλσι

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας

Μονακό – Γαλατασαραϊ

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ

19:35 | 09.12.2025

Στον πάγκο για τους Πορτογάλους, Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης

19:34 | 09.12.2025

Σε λίγα λεπτά (19:45) θα ξεκινήσει το Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:34 | 09.12.2025
Ολυμπιακός: Το υπόλοιπο πρόγραμμα των Πειραιωτών στη League Phase του Champions League
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει με το νέο έτος στο "Γ. Καραϊσκάκης", για τον επόμενο αγώνα του στη League Phase
19:33 | 09.12.2025

Μια αγωνιστική που ξεκίνησε ιδανικά για τον Ολυμπιακό. Η ομάδα του μεντιλίμπαρ πέρασε από την αστάνα, επικρατώντας με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1: Λυτρωτής Ζέλσον Μαρτίνς και ζωντανοί οι Πειραιώτες στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League
Με γκολ του Πορτογάλου εξτρέμ, οι πρωταθλητές Ελλάδας έφυγαν με το διπλό από το Καζακστάν και συνεχίζουν απτόητοι τη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση
19:33 | 09.12.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα ματς της Τρίτης για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League

19:33 | 09.12.2025
