Champions League τελικά: Βρήκε γκολ νίκης η Λίβερπουλ στο φινάλε! Το έφεραν «τούμπα» Μπαρτσελόνα και Αταλάντα

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1: Λυτρωτής Ζέλσον Μαρτίνς και ζωντανοί οι Πειραιώτες στη μάχη της πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League

Με γκολ του Πορτογάλου εξτρέμ, οι πρωταθλητές Ελλάδας έφυγαν με το διπλό από το Καζακστάν και συνεχίζουν απτόητοι τη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση Διαβάστε το άρθρο