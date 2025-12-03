Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5 τελικό: Νίκη για τους Πειραιώτες στην Ερμούπολη

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 5-3 την Ελλάδα Σύρου στην Ερμούπολη σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους γηπεδούχους στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι παίκτες των γηπεδούχων πάλεψαν μέχρι το φινάλε, όμως η διαφορά ποιότητας ήταν μεγάλη και οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη νίκη με τους φιλάθλους τους.
Ο Μαροκινός πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και έκανε ωραίο πλασέ για να νικήσει τον Γκίνη και να κάνει το 5-2
Ο Ρόντινεϊ έκανε σέντρα με το δεξί από τα αριστερά, η οποία βρήκε τον Γιάρεμτσουκ μέσα στη μικρή περιοχή, που με κεφαλιά έκανε το 4-2 στο παιχνίδι
Εντυπωσιακό τελείωμα του παίκτη της Ελλάδας Σύρου, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Μπότη
Ο Τούρκος σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή και σημάδεψε το «παράθυρο» της εστίας του Γκίνη
Το σουτ του Τούρκου κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Γκίνη
Οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο παιχνίδι με κεφαλία του Καλογερόπουλου να καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας του
Ο Γιαζίτσι έκανε ωραία σέντρα στην περιοχή των γηπεδούχων και ο Ταρέμι πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με προβολή έκανε το 2-0 για τους Πειραιώτες
Ο Σταματούλας με τάκλιν απομάκρυνε σε κόρνερ το σουτ ου Νασιμέντο
Ο Ουκρανός βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Ελλάδας Σύρου, όμως αυτός απέκρουσε το πλασέ του Ουκρανού
Ωραία κομπίνα του Ολυμπιακού μετά από κόρνερ, που έφερε τον Τούρκο αφύλαχτο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτός σούταρε και με τη βοήθεια της κόντρας του Γώγου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας της Σύρου
Ο Γιαζίτσι έκανε τη σέντρα από κερδισμένο φάουλ, ο Πορτογάλος βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ
Ο Καλός βρέθηκε απέναντι από τον Μπότη, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού του έκλεισε το πεδίο και απομάκρυνε τον κίνδυνο
Έχασε την ευκαιρία να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ ο Ουκρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, καθώς το δυνατό σουτ του τράνταξε το κάθετο δοκάρι της Σύρου
Ο Νασιμέντο έκανε ωραία σέντρα για τον Γάλλο και αυτός σούταρε με τη μία με την μπάλα να βρίσκει λίγο το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων
1. ΟΦΗ 9 (7-1)
2. Λεβαδειακός 9 (7-2)
3. Άρης 9 (5-1)
4. ΑΕΚ 9 (4-1)
5. Ολυμπιακός 6 (7-1) *
6. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *
7. Κηφισιά 5 (4-3)
8. Ατρόμητος 4 (6-5)
9. Βόλος 4 (4-7)
10. Παναιτωλικός 3 (5-4)
11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *
12. Ηρακλής 3 (2-3) *
13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8)
14. Μαρκό 1 (2-3) *
15. Aστέρας Τρίπολης 1 (2-4)
16. Καβάλα 1 (1-4) *
17. ΑΕΛ Novibet 1 (4-8)
18. Athens Kallithea 0 (1-4)
19. Ηλιούπολη 0 (1-5)
20. Αιγάλεω 0 (1-7)
* Έχουν από ένα ματς λιγότερο
Μπότης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.
Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς, Βερνάρδος, Νάτσος, Καλός, Ζαφείρης, Μπάμπης, Ντέβιντ.
Η Ελλάς Σύρου έχει τρεις βαθμούς και θα κυνηγήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι κόντρα στους πρωταθλητές Ελλάδας σε ένα παιχνίδι που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο στους παίκτες της ομάδας.
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Σύρου με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του και θα ψάξει την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson