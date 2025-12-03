Αθλητικά

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5 τελικό: Νίκη για τους Πειραιώτες στην Ερμούπολη

Έκαναν το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Γιάρεμτσουκ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
4η αγωνιστική
2 - 5
Τελικό
Ο Γιάρεμτσουκ μετά το γκολ του/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 5-3 την Ελλάδα Σύρου στην Ερμούπολη σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους γηπεδούχους στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι παίκτες των γηπεδούχων πάλεψαν μέχρι το φινάλε, όμως η διαφορά ποιότητας ήταν μεγάλη και οι «ερυθρόλευκοι» πανηγύρισαν τη νίκη με τους φιλάθλους τους.

15:28 | 03.12.2025
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr
15:28 | 03.12.2025
Γιαζίτσι
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Με τρομερό Γιαζίτσι πέρασαν από την Ερμούπολη οι Πειραιώτες
Στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson η ομάδα του Μεντιλίμπαρ
15:27 | 03.12.2025
Το γκολ του Ελ Κααμπί
15:25 | 03.12.2025
Το 4-2 του Γιάρεμτσουκ
15:20 | 03.12.2025
Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση. 5-2 υπέρ των ερυθρολεύκων
15:19 | 03.12.2025
Ένα λεπτό απομένει για τη λήξη του αγώνα
15:18 | 03.12.2025
91'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με εντυπωσιακό πλασέ του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή και έκανε ωραίο πλασέ για να νικήσει τον Γκίνη και να κάνει το 5-2

15:13 | 03.12.2025
Το όμορφο γκολ του Βερνάρδου
15:05 | 03.12.2025
84'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ

Ο Ρόντινεϊ έκανε σέντρα με το δεξί από τα αριστερά, η οποία βρήκε τον Γιάρεμτσουκ μέσα στη μικρή περιοχή, που με κεφαλιά έκανε το 4-2 στο παιχνίδι

15:04 | 03.12.2025
78'
Γκολ για τους γηπεδούχους με τον Βερνάρδο

Εντυπωσιακό τελείωμα του παίκτη της Ελλάδας Σύρου, πέρασε την μπάλα πάνω από τον Μπότη

15:00 | 03.12.2025
74'
Ο Γκίνης απέκρουσε με το πρόσωπο το σουτ του Γιάρεμτσουκ σε τετ α τετ
14:49 | 03.12.2025
Το 3-1 για τον Ολυμπιακό με τον Γιαζίτσι
14:47 | 03.12.2025
61'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γιαζίτσι

Ο Τούρκος σούταρε με το αριστερό μέσα από την περιοχή και σημάδεψε το «παράθυρο» της εστίας του Γκίνη

14:46 | 03.12.2025
Το αυτογκόλ του Καλογερόπουλου
14:45 | 03.12.2025
Το 2-0 του Ολυμπιακού
14:42 | 03.12.2025
59'
Ο Μπρούνο σούταρε από απόσταση, όμως ο Γκίνης ήταν σε σωστή θέση και απομάκρυνε τον κίδνυνο
14:40 | 03.12.2025
55'
Χαμένη ευκαιρία του Γιαζίτσι

Το σουτ του Τούρκου κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Γκίνη

14:37 | 03.12.2025
51'
Γκολ για τους γηπεδούχους με αυτογκόλ του Καλογερόπουλου

Οι γηπεδούχοι μπήκαν ξανά στο παιχνίδι με κεφαλία του Καλογερόπουλου να καταλήγει στα δίχτυα της ομάδας του

14:35 | 03.12.2025
49'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με προβολή του Ταρέμι

Ο Γιαζίτσι έκανε ωραία σέντρα στην περιοχή των γηπεδούχων και ο Ταρέμι πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι και με προβολή έκανε το 2-0 για τους Πειραιώτες

14:34 | 03.12.2025
47'
Ο Νασιμέντο έχασε καλή ευκαιρία για το 2-0

Ο Σταματούλας με τάκλιν απομάκρυνε σε κόρνερ το σουτ ου Νασιμέντο

14:32 | 03.12.2025
Έναρξη στο δεύτερο μέρος
14:29 | 03.12.2025
Οι δύο ομάδες έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο
14:29 | 03.12.2025
Το χαμένο τετ α τετ του Γιάρεμτσουκ
14:16 | 03.12.2025
Ημίχρονο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό να προηγείται
14:15 | 03.12.2025
45'
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
14:10 | 03.12.2025
Ωραία επεμβαση του Γκίνη σε σουτ του Γιαζιτσί
14:09 | 03.12.2025
39'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ

Ο Ουκρανός βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Ελλάδας Σύρου, όμως αυτός απέκρουσε το πλασέ του Ουκρανού

14:08 | 03.12.2025
Το γκολ του Γιαζιτσί
13:56 | 03.12.2025
Η χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων με τον Καλό
13:56 | 03.12.2025
Το δοκάρι του Γιάρεμτσουκ
13:55 | 03.12.2025
25'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γιαζίτσι

Ωραία κομπίνα του Ολυμπιακού μετά από κόρνερ, που έφερε τον Τούρκο αφύλαχτο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτός σούταρε και με τη βοήθεια της κόντρας του Γώγου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας της Σύρου

13:51 | 03.12.2025
23'
Χαμένη ευκαιρία με τον Κοστίνια

Ο Γιαζίτσι έκανε τη σέντρα από κερδισμένο φάουλ, ο Πορτογάλος βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ

13:50 | 03.12.2025
Το δοκάρι του Καμπελά
13:45 | 03.12.2025
19'
Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα Σύρου

Ο Καλός βρέθηκε απέναντι από τον Μπότη, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού του έκλεισε το πεδίο και απομάκρυνε τον κίνδυνο

13:37 | 03.12.2025
15'
Και δεύτερο δοκάρι για τους Πειραιώτες με μακρινό σουτ του Γιάρεμτσουκ

Έχασε την ευκαιρία να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ ο Ουκρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, καθώς το δυνατό σουτ του τράνταξε το κάθετο δοκάρι της Σύρου

13:37 | 03.12.2025
Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα
13:36 | 03.12.2025
Η βράβευση του Πρίντεζη και της ΠΑΕ Ολυμπιακός
13:31 | 03.12.2025
6'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Καμπελά

Ο Νασιμέντο έκανε ωραία σέντρα για τον Γάλλο και αυτός σούταρε με τη μία με την μπάλα να βρίσκει λίγο το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων

13:29 | 03.12.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
13:27 | 03.12.2025
Ο Γιώργος Πρίντεζης βραβεύτηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης στη Σύρο, όπως και η ΠΑΕ Ολυμπιακός
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
13:25 | 03.12.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
13:17 | 03.12.2025
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

1. ΟΦΗ 9 (7-1) 
2. Λεβαδειακός 9 (7-2) 
3. Άρης 9 (5-1) 
4. ΑΕΚ 9 (4-1)
5. Ολυμπιακός 6 (7-1) * 
6. Παναθηναϊκός 6 (3-1) * 
7. Κηφισιά 5 (4-3) 
8. Ατρόμητος 4 (6-5) 
9. Βόλος 4 (4-7) 
10. Παναιτωλικός 3 (5-4) 
11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) * 
12. Ηρακλής 3 (2-3) * 
13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8) 
14. Μαρκό 1 (2-3) * 
15. Aστέρας Τρίπολης 1 (2-4) 
16. Καβάλα 1 (1-4) * 
17. ΑΕΛ Novibet 1 (4-8) 
18. Athens Kallithea 0 (1-4) 
19. Ηλιούπολη 0 (1-5) 
20. Αιγάλεω 0 (1-7) 
* Έχουν από ένα ματς λιγότερο

13:16 | 03.12.2025
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Σύρου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
13:16 | 03.12.2025
Πούλμαν
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Εντυπωσιακή υποδοχή από τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» στην Ερμούπολη
Με καπνογόνα υποδέχθηκαν το πούλμαν του Ολυμπιακού οι φίλοι της ομάδας
13:15 | 03.12.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Μπότης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.

13:10 | 03.12.2025
Η ενδεκάδα της Ελλάδας Σύρου

Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς, Βερνάρδος, Νάτσος, Καλός, Ζαφείρης, Μπάμπης, Ντέβιντ.

13:09 | 03.12.2025

Η Ελλάς Σύρου έχει τρεις βαθμούς και θα κυνηγήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι κόντρα στους πρωταθλητές Ελλάδας σε ένα παιχνίδι που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο στους παίκτες της ομάδας.

13:09 | 03.12.2025

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Σύρου με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του και θα ψάξει την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

13:09 | 03.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
83
75
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo