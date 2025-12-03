Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Με τρομερό Γιαζίτσι πέρασαν από την Ερμούπολη οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός ήταν κυριαρχικός και πήρε τη νίκη κόντρα στην Ελλάδα Σύρου με 5-2 χάρη στην καταπληκτική εμφάνιση του Γιουσούφ Γιαζίτσι με δύο γκολ και μία ασίστ στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Γιαζίτσι «καθάρισε» την πρόκριση για τον Ολυμπιακό που έκανε το 3/3 στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και θα βρίσκεται σίγουρα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Μένει μόνο να φανεί η τελική του θέση, μετά την ολοκλήρωση της League Phase.

Πριν την έναρξη της αναμέτρησης οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού υποδέχτηκαν εντυπωσιακά το πούλμαν της ομάδας τους και η Ελλάς Σύρου βράβευσε τον Γιώργο Πρίντεζη και την ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Κώστα Καραπαπά να παραλαμβάνει το βραβέιο.

Ο αγώνας

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν, και από νωρίς άρχισε να απειλεί την Ελλάδα Σύρου. Στο 6′ ο Καμπελά βρέθηκε μόνος του στο δεύτερο δοκάρι μετά από σέντρα του Νασιμέντο και με μονοκόμματο δεξί σουτ βρήκε το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων.

Ο Γιάρεμτσουκ λίγο έλειψε να πετύχει ακόμα ένα ωραίο γκολ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, μετά από αυτό με το Βόλο, και στο 15′ με μακρινό δυνατό σουτ «τράνταξε» το δοκάρι του Γκίνη.

Η Ελλάς Σύρου στο 19′ είχε τη μοναδική της ευκαιρία στο πρώτο μέρος με τον Καλό. Ο παίκτης των γηπεδούχων βρέθηκε απέναντι από τον Μπότη, όμως ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών έκλεισε σωστά το πεδίο του και απομάκρυνε τον κίνδυνο.

Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο 25′ με τον Γιαζιτσί. Οι Πειραιώτες με ωραία κομπίνα μετά από κόρνερ προηγήθηκαν. Το σουτ του Τούρκου κόντραρε και στο Γώγο για να αλλάξει πορεία και να αφήσει τον Γκίνη χωρίς περιθώριο αντίδρασης.

Ο Γιάρεμτσουκ στο 39′ είχε μεγάλη ευκαιρία να διπλασιάσει τα τέρματα του Ολυμπιακού, βγαίνοντας σε τετ α τετ με τον Γκίνη, όμως το τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε το πλασέ του Ουκρανού και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε 1-0 υπέρ των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός στην έναρξη του δεύτερου μέρους διπλασίασε τα τέρματά του στην αναμέτρηση. Ο Γιαζίτσι έκανε τη σέντρα για τον Ταρέμι και αυτός πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι για να νικήσει τον Γκίνη και να κάνει το 2-0 στη Σύρο.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν άμεσα με αυτογκόλ του Καλογερόπουλου μετά από σέντρα από τα αριστερά. Ο αμυντικός των Πειραιωτών στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, νικώντας τον Μπότη, που προσπάθησε να απομακρύνει.

Ο Γιαζίτσι ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, καθώς πέτυχε και δεύτερο τέρμα στην αναμέτρηση. Ο Τούρκος πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή της Ελλάδας Σύρου και με εντυπωσιακό πλασέ έκανε το 3-1 στέλνοντας την μπάλα στο «παράθυρο» της εστίας του Γκίνη.

Ο Γιάρεμτσουκ έχασε ακόμα μία ευκαιρία να σκοράρει στο 74′ καθώς βρήκε απέναντι στον Γκίνη από πλάγια θέση και ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων απέκρουσε με το πρόσωπο

Ο Βερνάρδος βγήκε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, πρόλαβε την έξοδο του Μπότη και με υπέροχη λόμπα έκανε το 3-2 στην αναμέτρηση και έβαλε την ομάδα του στη διεκδίκηση του αγώνα στο 78′.

Ο Ρόντινεϊ στο 84′ έκανε σέντρα ακριβείας για οτ κεφάλι του Γιάρεμτσουκ που αυτή τη φορά κατάφερε να νικήσει τον Γκίνη για να κάνει το 4-2 στην εντυπωσιακή αναμέτρηση της Ερμούπολης και να «καθαρίσει» τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Ο Ελ Κααμπί δεν μπορούσε να λείπει από τον πίνακα των σκόρερ του Ολυμπιακού και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό στις καθυστερήσεις του αγώνα «έγραψε» το τελικό 5-2 στο παιχνίδι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson στη Σύρο.

Για τον Ολυμπιακό απομένει ακόμα ένα παιχνίδι στη διοργάνωση κόντρα στον Ηρακλή (17/12/25) και με νίκη οι Πειραιώτες θα εξασφαλίσουν μία θέση στην πρώτη τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ελλάς Σύρου: Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς (46΄ Χνάρης), Νάτσος (7΄ Γιάκος), Ζαφείρης (66΄ Γκέζος), Ντέιβιντ (62΄ Νίνο), Μπάμπης, Καλός (46΄ Κόλα), Βερνάρδος.

Ολυμπιακός: Μπότης, Κοστίνια (68΄ Βέζο), Καλογερόπουλος, Μάντσα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Καμπελά, Γιασίτζι, Ταρέμι (68΄ Γκαρθία), Γιάρεμτσουκ.