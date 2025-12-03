Αθλητικά

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός live για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Να εξασφαλίσουν την πρόκριση ψάχνουν οι Πειραιώτες στη Σύρο
Ο Σιπιόνι στη Σύρο
Κύπελλο Ελλάδας Betsson
4η αγωνιστική
0 - 1
1ο ημίχρονο
Ο Σιπιόνι στη Σύρο/(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ελλάδα Σύρου στην Ερμούπολη σε ένα ιστορικό παιχνίδι για τους γηπεδούχους στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να πάρουν τη νίκη για να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ οι γηπεδούχοι θα κυνηγήσουν να πάρουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να διατηρήσουν τις ελπίδες για ιστορική πρόκριση. 

14:16 | 03.12.2025
Ημίχρονο στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό να προηγείται
14:15 | 03.12.2025
45'
Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων
14:10 | 03.12.2025
Ωραία επεμβαση του Γκίνη σε σουτ του Γιαζιτσί
14:09 | 03.12.2025
39'
Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Γιάρεμτσουκ

Ο Ουκρανός βγήκε απέναντι από τον τερματοφύλακα της Ελλάδας Σύρου, όμως αυτός απέκρουσε το πλασέ του Ουκρανού

14:08 | 03.12.2025
Το γκολ του Γιαζιτσί
13:56 | 03.12.2025
Η χαμένη ευκαιρία των γηπεδούχων με τον Καλό
13:56 | 03.12.2025
Το δοκάρι του Γιάρεμτσουκ
13:55 | 03.12.2025
25'
Γκολ για τον Ολυμπιακό με τον Γιαζίτσι

Ωραία κομπίνα του Ολυμπιακού μετά από κόρνερ, που έφερε τον Τούρκο αφύλαχτο στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτός σούταρε και με τη βοήθεια της κόντρας του Γώγου η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας της Σύρου

13:51 | 03.12.2025
23'
Χαμένη ευκαιρία με τον Κοστίνια

Ο Γιαζίτσι έκανε τη σέντρα από κερδισμένο φάουλ, ο Πορτογάλος βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, όμως το πλασέ του πέρασε άουτ

13:50 | 03.12.2025
Το δοκάρι του Καμπελά
13:45 | 03.12.2025
19'
Μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα Σύρου

Ο Καλός βρέθηκε απέναντι από τον Μπότη, όμως ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού του έκλεισε το πεδίο και απομάκρυνε τον κίνδυνο

13:37 | 03.12.2025
15'
Και δεύτερο δοκάρι για τους Πειραιώτες με μακρινό σουτ του Γιάρεμτσουκ

Έχασε την ευκαιρία να πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ ο Ουκρανός επιθετικός του Ολυμπιακού, καθώς το δυνατό σουτ του τράνταξε το κάθετο δοκάρι της Σύρου

13:37 | 03.12.2025
Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο πριν την έναρξη του αγώνα
13:36 | 03.12.2025
Η βράβευση του Πρίντεζη και της ΠΑΕ Ολυμπιακός
13:31 | 03.12.2025
6'
Δοκάρι για τον Ολυμπιακό με τον Καμπελά

Ο Νασιμέντο έκανε ωραία σέντρα για τον Γάλλο και αυτός σούταρε με τη μία με την μπάλα να βρίσκει λίγο το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων

13:29 | 03.12.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
13:27 | 03.12.2025
Ο Γιώργος Πρίντεζης βραβεύτηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης στη Σύρο, όπως και η ΠΑΕ Ολυμπιακός
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
13:25 | 03.12.2025
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
13:17 | 03.12.2025
Η βαθμολογία της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

1. ΟΦΗ 9 (7-1) 
2. Λεβαδειακός 9 (7-2) 
3. Άρης 9 (5-1) 
4. ΑΕΚ 9 (4-1)
5. Ολυμπιακός 6 (7-1) * 
6. Παναθηναϊκός 6 (3-1) * 
7. Κηφισιά 5 (4-3) 
8. Ατρόμητος 4 (6-5) 
9. Βόλος 4 (4-7) 
10. Παναιτωλικός 3 (5-4) 
11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) * 
12. Ηρακλής 3 (2-3) * 
13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8) 
14. Μαρκό 1 (2-3) * 
15. Aστέρας Τρίπολης 1 (2-4) 
16. Καβάλα 1 (1-4) * 
17. ΑΕΛ Novibet 1 (4-8) 
18. Athens Kallithea 0 (1-4) 
19. Ηλιούπολη 0 (1-5) 
20. Αιγάλεω 0 (1-7) 
* Έχουν από ένα ματς λιγότερο

13:16 | 03.12.2025
Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Σύρου
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 2025-2026 / ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ - ΟΣΦΠ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
13:16 | 03.12.2025
Πούλμαν
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός: Εντυπωσιακή υποδοχή από τους φιλάθλους των «ερυθρολεύκων» στην Ερμούπολη
Με καπνογόνα υποδέχθηκαν το πούλμαν του Ολυμπιακού οι φίλοι της ομάδας
13:15 | 03.12.2025
Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Μπότης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Καμπελά, Γιαζίτζι, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ.

13:10 | 03.12.2025
Η ενδεκάδα της Ελλάδας Σύρου

Γκίνης, Προβυδάκης, Σταματούλας, Γώγος, Γαρουφαλιάς, Βερνάρδος, Νάτσος, Καλός, Ζαφείρης, Μπάμπης, Ντέβιντ.

13:09 | 03.12.2025

Η Ελλάς Σύρου έχει τρεις βαθμούς και θα κυνηγήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι κόντρα στους πρωταθλητές Ελλάδας σε ένα παιχνίδι που σίγουρα θα μείνει αξέχαστο στους παίκτες της ομάδας.

13:09 | 03.12.2025

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Σύρου με αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του και θα ψάξει την τρίτη του νίκη στη διοργάνωση για να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

13:09 | 03.12.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της Ελλάδας Σύρου με τον Ολυμπιακό για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
89
81
75
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo