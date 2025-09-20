Έλληνας εστιάτορας για Αλπερέν Σενγκούν: «Όταν είδα το όνομά του είπα τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου»

Ο κορυφαίος παίκτης της δευτεραθλήτριας Ευρώπης, Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν, βρέθηκε σε ελληνικό εστιατόριο στο Μαρμάρι και ο ιδιοκτήτης του, Γιάννης Μάγκος, μίλησε στον ΣΚΑΙ για την επαφή του με τον All Star του NBA.

Ο Αλπερέν Σενγκούν βρέθηκε στο “στόχαστρο” μετά από μία προκλητική ανάρτηση στο περιθώριο του Ελλάδα – Τουρκία στο Eurobasket, αλλά μετά από επικοινωνία του και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, απολογήθηκε και φαίνεται ότι έχει αφήσει πίσω του το γεγονός. Ο Γιάννης Μάγκος τόνισε μάλιστα ότι η παρουσία του στο ελληνικό του εστιατόριο ήταν ταπεινός και ευχαριστήθηκε ιδιαίτερα την ελληνική διασκέδαση.

«Δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διασκεδάσει. Όταν είδα το όνομα στο ρεζερβέ και τον περίμενα, είπα “τώρα θα σε φτιάξω πουλάκι μου, θα δεις πώς διασκεδάζουμε”» είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου «Μάνος» στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» και προσέθεσε: «Ήταν ταπεινός και με χαμηλό προφίλ με την οικογένειά του σε ήρεμη φάση. Τον έβαλα σε τραπέζι κοντά στην πίστα και όταν άρχισαν οι χοροί, τον άρπαξα… και έγινε η βάφτιση» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Για το περιστατικό με το σπάσιμο πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν, δε, ο Μάγκος τόνισε τα εξής: «Το πήρε αστεία, δεν παρεξηγήθηκε. Όλη η οικογένεια γελούσε, έβγαλα φωτογραφία με τον πατέρα του. Ήταν συντηρητική οικογένεια, δεν έπιναν αλκοόλ, είναι από τον βόρειο Πόντο. Ήταν λίγο κουμπωμένοι στην αρχή, αλλά βρήκα τον τρόπο να τους ξεκλειδώσω».