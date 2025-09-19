Ο Αλπερέν Σενγκούν σε ελληνική ταβέρνα στο Μαρμάρι της Τουρκίας – Ο ιδιοκτήτης του έσπασε πιάτο στο κεφάλι

Ο Αλπερέν Σενγκούν ήταν ένα από τα πρόσωπα του Eurobasket, όχι μόνο για τα κατορθώματά του στο παρκέ (κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας, ενώ μπήκε και στην καλύτερη πεντάδα του τουρνουά) αλλά και με τις δηλώσεις που έκανε.

Αφού “έθιξε” το passing game του Γιάννη Αντετοκούνμπο και προκάλεσε τους Έλληνες με τις αναρτήσεις του (πόσταρε αρχικά μια AI φωτογραφία με τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής Τουρκίας, ενώ στη συνέχεια έγραψε “Δεν θα ήταν ωραίος καιρός για θάλασσα”) ο Αλπερέν Σενγκούν προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό λάθος και για απεριόριστο σεβασμό προς τον ελληνικό λαό.

Ο Αλπερέν Σενγκούν έβαλε έτσι ένα “τέλος” στο “θόρυβο” που προκάλεσε και πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ, για να ξεκινήσει προετοιμασία με του Χιούστον Ρόκετς, αποφάσισε να περάσει τις τελευταίες του στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης, κάνοντας μίνι διακοπές.

Μάλιστα, ο Τούρκος σέντερ βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα “Μάνος”, στο Μαρμάρι της Τουρκίας και το διασκέδασε. Στα πλάνα του “Poilitisonline.com”, φαίνεται ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας, Γιάννης Μάγκος, να σηκώνει από το τραπέζι τον NBAερ και να τον προκαλεί να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα. Στο τέλος, μάλιστα, ο ίδιος σπάει ένα πιάτο στο κεφάλι του Σενγκούν.

Στο τέλος της βραδιάς, Αλπερέν Σενγκούν και Γιάννης Μάγκος -αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί- έβγαλαν και μια αναμνηστική φωτογραφία.