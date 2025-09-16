Εμμανουήλ Καραλής: Ο κουμπάρος Ντουπλάντις και το «πάμε για καμία μπύρα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε ακόμα μία σπουδαία εμφάνιση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό του επί κοντώ, αφού έμεινε και πάλι πίσω από τον κολλητό του, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος είναι απλά ανίκητος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε ιστορία, κατακτώντας το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος δεν έχει αντίπαλο, κάνοντας, μάλιστα, νέο παγκόσμιο ρεκόρ με άλμα στα 6.30μ.

Ο “Μανόλο”, ο οποίος είναι ένα σπάνιο παιδί, πανηγύρισε έξαλλα την ιστορική επιτυχία του Ντουπλάντις, παρότι έχασε και πάλι από τον Σουηδό.

Δεν θα μπορούσε, πάντως, να στεναχωρηθεί, αφού ο Ντουπλάντις θα είναι ο κουμπάρος του, όταν με το καλό ο Εμμανουήλ Καραλής αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα στη ζωή του, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1.

“Το να καταφέρνω να πηδάω 6 μέτρα συνεχώς, είναι πολύ για μένα, ανταμείβονται οι προσπάθειές μου. Δεν είναι δεδομένο ένας αθλητής να κάνει 6 μέτρα, γιατί 6 μέτρα είναι μία ιστορική επίδοση, άλλο που σας έχω κακομάθει”, δήλωσε ακόμα ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος ρωτήθηκε και για το ποια θα είναι η αντίδρασή του αν νικήσει ποτέ τον Ντουπλάντις.

“Άμα ποτέ καταφέρω να τον περάσω σ’ έναν αγώνα, θα του πω πάμε για καμία μπύρα, πάμε για κανένα κρασάκι;”, τόνισε ο “Μανόλο”.