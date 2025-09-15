Εμμανουήλ Καραλής: Το μεσημέρι της Τρίτης η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Έλληνα Ολυμπιονίκη

Ο Εμμανουήλ Καραλής επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε για άλλη μία φορά φέτος τα έξι μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος βελτίωσε εκ νέου το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30μ.

Νωρίτερα, είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95μ. που τον άφησαν προσωρινά τέταρτο, αλλά το τρίτο άλμα του ήταν επιτυχημένο και στη συνέχεια, «καθαρίζοντας» με την πρώτη τα 6μ., εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε έτσι το ασημένιο μετάλλιο, το παρθενικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και θα περιμένει λίγες ώρες για να το κρατήσει στα χέρια του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΣΕΓΑΣ, η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντώ θα γίνει αύριο (16.09.2025) στις 13:00.