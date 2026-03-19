Εργκίν Αταμάν ενόψει του Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Στο Βελιγράδι 20.000 άνθρωποι φώναζαν «Ολυμπιακός»

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα (20.03, 21:15, Novasports Prime, Newsit.gr) για την 32η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να φτιάξει νικηφόρο σερί που τον βάλει στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs. Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day των “πρασίνων” για τον αγώνα στο «Telekom Center Athens».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού τόνισε ότι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα οι παίκτες του αλλά και οι οπαδοί θα πρέπει να είναι επιθετικοί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο του λεπτό, ενώ έκανε ειδική αναφορά για τα συνθήματα που φώναζαν οι Σέρβοι οπαδοί -στο ματς του πρώτου γύρου- υπέρ του Ολυμπιακού. Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι οι “πράσινοι” βρίσκονται σε δύσκολη βαθμολογική θέση, αλλά έχουν χρόνο μπροστά τους για να την αλλάξουν, αναφέροντας ότι οι παίκτες του είναι έτοιμοι για το φινάλε τη σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ρωτήθηκε για το “θόρυβο” που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τον Ρισόν Χολμς, με τον Τούρκο κόουτς να σχολιάζει μόνο πως μισεί τα social media.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν:

“Κάθε παιχνίδι θα είναι τελικός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε όλοι, οι παίκτες, το επιτελείο και οι οπαδοί. Όλοι οι υποστηρικτές από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όταν σκέφτομαι το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα, θυμάμαι ότι στο Βελιγράδι μας νίκησαν με επιθετικό παιχνίδι, παίξαμε απαίσια και χάσαμε σε ένα δραματικό παιχνίδι. Θυμάμαι επίσης ότι για μία ώρα 20.000 οπαδοί φώναζαν ‘Ολυμπιακός, Ολυμπιακός’. Αύριο θα είναι ένα ματς για εμάς και τους οπαδούς για να είμαστε επιθετικοί από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Είναι ένας από τους τελικούς για εμάς απέναντι σε μία ομάδα που έκανε τα πάντα εναντίον μας στο Βελιγράδι. Τώρα είναι η σειρά μας στο γήπεδό μας, πρέπει να δείξουμε πώς είναι το Telekom Center Athens και οι παίκτες φυσικά ότι παίζουμε καλό μπάσκετ”.

Για το σχόλιο του Σάσα Ομπράντοβιτς ότι ο κόσμος προσδίδουν μεγάλη πίεση στους διαιτητές: “Είναι η άποψή του, όταν πάμε να παίξουμε στο Βελιγράδι, στην Παρτίζαν, στον Ερυθρό Αστέρα,στη Φενέρμπαχτσε είναι το ίδιο, κάποιες φορές περισσότερο. Η μόνη πίεση που έχουμε είναι η θέση μας. Η θέση μας δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο να το αλλάξουμε, έχουμε την ικανότητα να το αλλάξουμε. Οι οπαδοί θα δώσουν όλη την υποστήριξη, αλλά στο τέλος οι παίκτες κερδίζουν τα παιχνίδια. Πιστεύω ότι οι παίκτες είναι έτοιμοι για το φινάλε της σεζόν”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την πίεση που υπάρχει: “Υπάρχει μόνο μία νίκη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πιστεύω ότι η ομάδα μας παίζει πολύ καλύτερα σε αυτά τα παιχνίδια με πίεση. Χάσαμε 5-6 παιχνίδια με ομάδες σε χαμηλότερη θέση στη βαθμολογία. Πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα για να παλέψουμε για τη νίκη και να πάρουμε καλύτερη θέση στην κατάταξη”.

Για το ότι θα έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους: “Παίζω το ματς με 9-10 παίκτες. Ποτέ δεν σκέφτομαι ότι αυτός ο παίκτης παίζει και αυτός δεν παίζει. Το μόνο που σκέφτομαι είναι να παίρνω τη νίκη”.

Για τον Χολμς και το δράμα που δημιουργήθηκε στα social media: “Με την ερώτηση δίνεις την απάντηση, μισώ τα social media”.