Εθνική ποδοσφαίρου: Χωρίς Μαυροπάνο και Κοντούρη κόντρα στην Ουγγαρία

Η Εθνική ποδοσφαίρου μετά την ήττα με 1-0 από την Παραγουάη έχει να αντιμετωπίσει και πάλι σε φιλική αναμέτρηση την Ουγγαρία στη Βουδαπέστη (31/03/26, 20:00) και δεν θα έχει στη διάθεσή της, τους Μαυροπάνο και Κοντούρη.

Ο Ντίνος Μαυροπάνος μετά το χτύπημα που δέχτηκε στο κεφάλι στο φιλικό της Εθνικής ποδοσφαίρου με την Παραγουάη θα μείνει εκτός για την αναμέτρηση με τους Ούγγρους. Ο Κοντούρης θα προπονηθεί σήμερα το απόγευμα (28/03/26, 18:00) και μετά θα ενσωματωθεί στην Εθνική Ελπίδων για το κρίσιμο εντός έδρας παιχνίδι με τη Γερμανία (31/03/26, 19:00).

Ο Λάζαρος Ρότα, που αποχώρησε κουτσαίνοντας από το παιχνίδι με την Παραγουάη, έχει κάποιες ενοχλήσεις και η κατάστασή του θα αξιολογηθεί στην απογευματινή προπόνηση της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σε πρώτη φάση δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό ο δεξιός μπακ της ΑΕΚ.