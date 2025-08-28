Eurobasket 2025: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket, επικρατώντας της Ιταλίας με 75-66 και κάνοντας το πρώτο βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του τρίτου ομίλου.

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου παρέα με τη Βοσνία και τη Γεωργία. Οι Βόσνιοι έκαναν αναμενόμενο περίπατο κόντρα στην Κύπρο, ενώ οι Γεωργιανοί έκαναν την έκπληξη, επικρατώντας της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Ισπανίας.

Στη 2η αγωνιστική η Εθνική θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Κύπρο (30/8, 18:15, ΕΡΤ1, Novasports Start).

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Γεωργία – Ισπανία 83-69

Βοσνία – Κύπρος 91-64

Ελλάδα – Ιταλία 75-66

Η βαθμολογία του ομίλου

1) Βοσνία 1-0

2) Γεώργια 1-0

3) Ελλάδα 1-0

4) Ιταλία 0-1

5) Ισπανία 0-1

6) Κύπρος 0-1

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Ιταλία – Γεωργία 30/8, 15:00

Κύπρος – Ελλάδα 30/8, 18;15

Ισπανία – Βοσνία 30/8, 21:30