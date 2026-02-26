Europa League: Οι μαχητές του Παναθηναϊκού συνεχίζουν το ταξίδι τους, ο πληγωμένος ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε την πρόκριση στους 16 του Europa League μετά τη νίκη με 3-4 στα πέναλτι στην Τσεχία. Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 1-0 στην έδρα της Θέλτα και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση.

Ο Πάντοβιτς ήταν αυτός που έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό χάρη στην εύστοχη εκτέλεση στο τελευταίο πέναλτι του «τριφυλλιού» και όλοι οι παίκτες και το επιτελείο έγιναν μία αγκαλιά στην Τσεχία.

Ο ΠΑΟΚ λύγισε από τις πολλές και σοβαρές απουσίες στο Βίγκο και δεν μπόρεσε να διεκδικήσει τη νίκη με δύο γκολ διαφορά που θα του έδινε την πρόκριση στους 16 του Europa League.

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 στα πέναλτι)

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε νωρίς με τον Ανδρέα Τετέι, μετά από υπέροχη πάσα του Ταμπόρδα και πήρε κεφάλι στο σκορ και προβάδισμα πρόκρισης στην Τσεχία.

Ο Λαφόν έκανε σοβαρό λάθος στο γκολ που έφερε στα ίσα το παιχνίδι, αφού είχε πολύ άστοχη έξοδο στο κόρνερ των Τσέχων και ο Σπάτσιλ με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Το σκορ έμεινε ισόπαλο μέχρι το φινάλε και όλα οδηγήθηκαν στην παράταση. Εκεί, οι πράσινοι έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω της απευθείας κόκκινης του Ερνάντεθ. Στόχος μετά την κόκκινη ήταν το παιχνίδι να πάει στα πέναλτι για την ομάδα του Μπενίτεθ.

Όμως στην πράξη είχαν την ευκαιρία για πρόκριση στην παράταση με τον Πελίστρι να αργεί και να χάνει από κοντά το γκολ που θα έδινε το εισιτήριο στο «τριφύλλι».

Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0

Ο ΠΑΟΚ είχε δύσκολη αποστολή εξ’ αρχής στο Βίγκο, αφού αγωνίστηκε χωρίς Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Μεϊτέ και Ντεσπόντοφ και ενώ τα έδωσε όλα δεν κατάφερε να βάλει δύσκολα στην ισπανική ομάδα.

Ο Σβέντμπεργκ στο 63′ πέτυχε το γκολ που έβαλε ταφόπλακα στα όνειρα του δικεφάλου με ωραίο πλάσε που νίκησε τον Τσιφτσή.

Μετά το γκολ, όλα είχαν κριθεί και ο ρυθμός έπεσε πολύ με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ολοκληρωθεί 1-0 υπέρ των Ισπανών και τον ΠΑΟΚ να αποχαιρετά με το κεφάλι ψηλά το ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Θυμίζουμε ότι η κλήρωση των 16 μέχρι και τον τελικό του θεσμού είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου και ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποια εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις θα βρει στο δρόμο του.