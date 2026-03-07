Γιαννακόπουλος: «Το περάσαμε ήδη μία φορά με τον Μπερτομέου, κανείς δεν παίζει με τον ιδρώτα των αθλητών»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό 86-80 και έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία, αποφασίζοντας μάλιστα να κατεβάσει το λάβαρο του προέδρου της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, από την οροφή του Telekom Center με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μιλά για την απόφαση αυτή.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε σε έναν φίλαθλο, που θεώρησε λάθος την απόφαση να κατέβει το λάβαρο του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Ντέγιαν Μποντίρογκα γράφοντας χαρακτηριστικά, «το περάσαμε ήδη μια φορά με τον Μπερτομέου, δεύτερη δεν θα ξαναυπάρξει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κανένας δεν μπορεί να παίζει με την υπομονή, τον ιδρώτα και τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και τα εκατομμύρια κόσμου του Παναθηναϊκού», έτσι ξεκίνησε την ανάρτησή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Ο ιδιοκτήτης των πρασίνων είχε προχωρήσει και αμέσως μετά την ήττα από τους Πειραιώτες σε αναρτήσεις στα social media, τονίζοντας ότι δεν θέλει από κανέναν να τον προστάζει για τις αποφάσεις στο σύλλογο.

«Ρε Φρι, είναι κάποιοι που διαφωνούν με την απόφαση… Πάνω στον θυμό ότι κατεβάσαμε λέει το λάβαρο του Μποντιρόγκα. Άκου λέει πάνω στον θυμό. Όχι. Ο θυμός είναι όταν γίνεται το φάουλ την περασμένη εβδομάδα στο τελευταίο σουτ και δε δίνεται, όταν όλη τη σεζόν μας έχουν πάει γ@μ!ώντ@ς, όταν κάνεις παράπονα και δεν βρίσκεις το δίκιο σου.

Και η θέση μου είναι να προστατεύω την ομάδα. Και όταν, λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι όσο και αν έχουν τιμηθεί και τιμήσει τον σύλλογο, πράττουν έτσι, με αδιαφορία απέναντί μας σε αυτά που γίνονται, εμείς θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται. Όταν μας σέβονται θα τους σεβόμαστε, όταν μας γ@μ@νε, θα τους γ@μ@με», συνέχισε σε επόμενο story μιλώντας στην αγαπημένη του γάτα, τον Φρι.