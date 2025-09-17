Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Αποθεωτική υποδοχή με ποντιακούς χορούς για τον παγκόσμιο πρωταθλητή της πάλης

Ιστορία έγραψε για τον ελληνικό αθλητισμό ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης. Ο 23χρονος αθλητής έδωσε στη χώρα μα το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης στην κατηγορία των ανδρών, με την επιτυχία του στο Ζάγκρεμπ τη Κροατίας.

Αργά το βράδυ της Τρίτης (16.09.2025), ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης επέστρεψε στην Ελλάδα με τη… ζώνη του Παγκόσμιου πρωταθλητή και το χρυσό μετάλλιο στο στήθος και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής στο αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Τον Κουγιουμτσίδη περίμεναν στο αεροδρόμιο, συγγενείς, φίλοι και συναθλητές! Εκ μέρους της Ομοσπονδίας πάλης, παραβρέθηκε ο αντιπρόεδρος της ΕΛΟΠ, Σωκράτης Λιάκος.

Περισσότεροι από 200 φίλοι και θαυμαστές του Γιώργου Κουγιουμτσίδη βρέθηκαν στο αεροδρόμιο και μόλις εμφανίστηκε το φαινόμενο της πάλης, έγινε… χαμός! Φωτογράφοι, κάμερες, λίρες και ποντιακοί χοροί, συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό για τον παλίκαρο της ελληνικής πάλης!

Οι φίλοι του σήκωσαν στα χέρια τον Κουγιουμτσίδη και τον αποθέωσαν για το μοναδικό αυτό επίτευγμα.

Το χαμόγελο δεν έλειπε από το πρόσωπο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, ο οποίος παρά την κούρασή του ταξιδιού φωτογραφήθηκε με τον κόσμο που του επιφύλαξε μία μοναδική υποδοχή!

“Αισθάνομαι υπέροχα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ήρθε εδώ. Είναι μια συγκινητική στιγμή” ανέφερε αρχικά ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης.

Σχετικά με το ιστορικό του μετάλλιο, ανέφερε: “Περίμενα ότι θα γίνει. Έχω δουλέψει πάρα πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά. Πιστεύω ότι κατάφερα κάτι πολύ σημαντικό για μένα αρχικά, μετά για την οικογένειά μου και για την Ελλάδα. Το πιο σημαντικό για την Ελλάδα”.

“Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας δίνει δυνάμεις και μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα που μοιάζουν απίστευτα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που δίνουμε τέτοια χαρά και έμπνευση. Τώρα, πάμε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες” ανέφερε ο προπονητής του.