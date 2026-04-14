Η Εθνική πόλο ανδρών θα αντιμετωπίσει το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό του World Cup τον Ιούλιο

Η Εθνική πόλο ανδρών αφού ολοκλήρωσε τα προκριματικά του Wolrd Cup και εξασφάλισε την πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης χρειάστηκε να περιμένει λίγες μέρες για να μάθει ότι θα παίξει με το Μαυροβούνιο στον προημιτελικό.

Στο World Cup που θα γίνει τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ η Εθνική πόλο ανδρών, που τερμάτισε τρίτη στην Αλεξανδρούπολη, θα παίξει με το Μαυροβούνιο που κέρδισε τη Γεωργία 19-17 και τερμάτισε πρώτο στα προκριματικά της Μάλτας.

Η Γεωργία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Η Ισπανία που κέρδισε το τουρνουά της Αλεξανδρούπολης θα κοντραριστεί με την Αυστραλία, που συμμετέχει ως οικοδέσποινα. Το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών θα είναι το Ουγγαρία – Κροατία.

Το τουρνουά της δεύτερης κατηγορίας στη Μάλτα δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς η Ουκρανία δεν δέχθηκε να αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα των Ανεξάρτητων Αθλητών από τη Ρωσία, που έπαιξε χωρίς διακριτικά.

Αυτό έδειξε ότι η επιστροφή των Ρώσων και Λευκορώσων αθλητών στον Υγρό στίβο που ανακοινώθηκε χθες ότι θα γίνει, είναι πιθανό να προκαλέσει διαδικαστικά προβλήματα.