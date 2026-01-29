Η Euroleague τιμώρησε με πρόστιμο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα υβριστικά συνθήματα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

Η Euroleague τιμώρησε με πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν στην αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής.

Οι οπαδοί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στράφηκαν κατά του προπονητή του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, και η Euroleague ανακοίνωσε ότι η ισραηλινή ομάδα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 12.000 ευρώ για το συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα από το Ισραήλ κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 75-71 σε μία αναμέτρηση, που ήταν γεμάτη ένταση εντός και εκτός παρκέ.

Η ανακοίνωση της διοργανώτριας Αρχής

«Η Μακάμπι τιμωρήθηκε με πρόστιμο 12.000 ευρώ για τα προσβλητικά συνθήματα των οπαδών της κατά τη διάρκεια του αγώνα Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός, (βάσει του άρθρου 29.2.στ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball»