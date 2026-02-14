Η Φενέρμπαχτσε έκανε επίσημη διαμαρτυρία στη Euroleague για τη σύρραξη στο ματς με τον Παναθηναϊκό

Σε επίσημη διαμαρτυρία στη Euroleague προέβη η Φενέρμπαχτσε για τα όσα συνέβησαν με το φινάλε της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό στο “Telekom Center Athens”, με τη σύρραξη που προκλήθηκε.

Θυμίζουμε ότι ο πανικός που επικράτησε στο glass floor του “T-Center” αμέσως μετά τη λήξη του Παναθηναϊκού – Φενέρμπαχτσε (83-85) προκλήθηκε από την προκλητική συμπεριφορά του Μπάλντουιν. Ο παίκτης των φιλοξενούμενων πανηγύρισε το καλάθι του στο κέντρο του γηπέδου -με μια συγκεκριμένη κίνηση- με τον Λεσόρ να μπαίνει έξαλλος μέσα και να τον σπρώχνει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ της Φενέρμπαχτσε, Τσεμ Τσιριτσί, έκανε σχετική ανάρτηση στο «X», τονίζοντας ότι έχουν υποβληθεί παράπονα για όσα συνέβησαν μετά τον αγώνα.

LESSORT RESMEN BALDWIN’E SALDIRMIŞ



Panathinaikos-Fenerbahçe Beko maçının son anında tüm yaşananlar:pic.twitter.com/jWqMV8uM0p — Euroleague Time (@euroleague_time) February 13, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αγαπητοί οπαδοί της Φενέρμπαχτσε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, όλοι οι παίκτες μας είναι καλά. Έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Έχουμε υποβάλει τις καταγγελίες μας σχετικά με όσα συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα. Θα παρακολουθούμε στενά την υπόθεση.

Sevgili Fenerbahçeliler endişe edilecek bir durum yok,oyuncularımızın hepsi iyi.Gerekli önlemler alındı. Maç sonu yaşananlar ile ilğili şikayetlerimizi yaptık .Durumun takipçisi olacağız.Bugun bizi burada desteklemeye gelen taraftarlarımıza ve herkese çok teşekkürler.iyiki… — Cem Ciritci (@cemciritci) February 13, 2026

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους και ιδιαίτερα τους φιλάθλους που ήρθαν σήμερα εδώ για να μας στηρίξουν. Ευτυχώς που υπάρχετε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιριτσί.