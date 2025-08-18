Η Skye Stout της Κιλμάρνοκ απάντησε στο διαδικτυακό μπούλινγκ που δέχθηκε με ένα υπέροχο γκολ

Ιδανικό ντεμπούτο, σε πολλά επίπεδα, έκανε με την γυναικεία ομάδα της Κιλμάρνοκ, η 16χρονη ποδοσφαιρίστρια, Skye Stout, η οποία έγινε πασίγνωστη, μετά τον ιντερνετικό μπούλινγκ που δέχθηκε τις περασμένες ημέρες.

Η Κιλμάρνοκ ανακοίνωσε την απόκτησή της ποστάροντας μια φωτογραφία της 16χρονης ποδοσφαιρίστριας, αλλά “ανεγκέφαλοι” οπαδοί έσπευσαν να ειρωνευτούν την Skye Stout, λόγω της ακμής στο πρόσωπό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο διαδικτυακός χλευασμός που δέχθηκε, ανάγκασε την Κιλμάρνοκ να “κατεβάσει” τη συγκεκριμένη ανάρτηση κι έτσι και την φωτογραφία της Skye Stout.

Η 16χρονη όχι μόνο δεν πτοήθηκε από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, αλλά σκόραρε στο ντεμπούτο της με την Κιλμάρνοκ την Κυριακή (17.08.2025), σημειώνοντας έτσι το πρώτο της γκολ σε επίπεδο γυναικών, στο πρωτάθλημα Σκωτίας.

Skye Stout adds the fourth from a free-kickpic.twitter.com/0hBg6qMVpj — Kilmarnock FC Women (@KilmarnockWFC) August 18, 2025

Η Skye Stout έκανε το 4-0 με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 37′ του αγώνα με την Σεντ Τζόνστον, με την ομάδα της να επικρατεί τελικά με 6-2.