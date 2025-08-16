Συμβαίνει τώρα:
Skye Stout: Η δεκαεξάχρονη ποδοσφαιρίστρια της Κιλμάρνοκ έγινε στόχος χλευαστικών σχολίων, λόγω της ακμής στο πρόσωπό της

Ο “κανιβαλισμός” των οπαδών στον αθλητισμό δεν λέει να μειωθεί. Η 16χρονη ποδοσφαιρίστρια, Skye Stout, ανακοινώθηκε από την Κιλμάρνοκ, αλλά η ομάδα αναγκάστηκε να αποσύρει την επίσημη ενημέρωσή της, επειδή κάτω από την φωτογραφία της νεαρής κοπέλας έκαναν την εμφάνισή τους χιλιάδες τραγικά και κακοπροαίρετα σχόλια.

Όλοι αυτοί οι “ανεγκέφαλοι” οπαδού, έσπευσαν να ειρωνευτούν την Skye Stout και την χλεύαζαν για την εμφάνιση της. Η 16χρονη κοπέλα περνάει ακμή λόγω της ηλικίας της, αλλά μια τέτοια φωτογραφία -για τους “κανιβάλους” του πληκτρολογίου και του ποδοσφαίρου- ήταν ένας ακόμα λόγος για να κάνουν την εμετική τους εμφάνιση.

Η νεαρή ποδοσφαιρίστρια από τη Σκωτία υπέγραψε το πρώτο της συμβόλαιο με τον σύλλογο, αλλά η κατάσταση από τα σχόλια κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα ο σύλλογος να προχωρήσει στη διαγραφή όλων των σχετικών αναρτήσεων, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον διαδικτυακό εκφοβισμό.

skye stout

Αν και 16χρονη, η Skye Stout έδειξε μεγάλη ψυχραιμία και ωριμότητα για την ηλικία της. Σε ερώτηση για τα σχόλια που δέχθηκε, αρκέστηκε να απαντήσει: “Θα μιλήσω μέσα στο γήπεδο”.

Η υπόθεση, πάντως, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με αρκετούς φιλάθλους να εκφράζουν τη στήριξή τους προς τη νεαρή ποδοσφαιρίστρια. Μάλιστα, ο παλαίμαχο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ -και νυν τηλεσχολιαστής- Τζέιμι Κάραχερ, ευχήθηκε “καλή τύχη” στην 16χρονη, σε μια κίνηση στήριξης.

