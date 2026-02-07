Η βαθμολογία της Super League: Μεγάλες νίκες για Παναιτωλικό, Ατρόμητο και Αστέρα Τρίπολης, οι φάσεις και τα γκολ

Με τρεις αναμετρήσεις που αφορούν τη μάχη της αποφυγής του υποβιβασμού, άνοιξε η αυλαία 20η αγωνιστική της Superleague, που περιλαμβάνει τα δυο σπουδαία ντέρμπι, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός και Άρης – ΠΑΟΚ.

Τη νίκη της ημέρας πέτυχε ο Παναιτωλικός, που πέρασε από την έδρα της ΑΕΛ Betsson με το εντυπωσιακό 4-1, “τρίποντο” που έδωσε στην πομάδα του Αγρινίου “ανάσα” ενόψει της συνέχειας.

Σημαντική νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης που επικράτησε με 2-0 του Βόλου, χάρη σε ισάριθμα γκολ του Μπαρτόλο. Ένα αποτέλεσμα που οι Αρκάδες είχαν μεγάλη ανάγκη, προκειμένου να αναπτερωθούν οι ελπίδες τους για παραμονή στη Super League.

Το τελευταίο ματς του Σαββάτου (07.02.2026) δόθηκε στη Νεάπολη εκεί όπου ο Ατρόμητος επικράτησε (1-0) της τυπικά γηπεδούχου Κηφισιάς. Πλέον οι Περιστεριώτες μπαίνουν για τα καλά στο κόλπο για το… 5-8, σε αντίθεση με την ομάδα των Βορείων Προαστίων που υποχώρησε εκ νέου βαθμολογικά!

Πρόγραμμα και αποτελέσματα στην 20η αγωνιστική

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου

AΕΛ Νovibet – Παναιτωλικός 1-4

Αστέρας Τρίπολης – Βόλος 2-0

Κηφισιά – Ατρόμητος 0-1

Κυριακή 8 Φεβρουαρίου

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ (16:00)

ΟΦΗ – Λεβαδειακός (17:00)

Αρης – ΠΑΟΚ (19:00)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (21:00)

Η βαθμολογία (20η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 46 (19 αγ.)

2. AEK 45 (19 αγ.)

3. ΠΑΟΚ 44 (18 αγ.)

4. Λεβαδειακός 38 (19 αγ.)

————————————-

5. Παναθηναϊκός 29 (18.αγ)

6. Άρης 25 (19 αγ.)

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21 (18 αγ.)

————————————–

9. Ατρόμητος 20

10. Κηφισιά 19 (19 αγ.)

11. ΑΕΛ Novibet 19

12. Παναιτωλικός 18

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8 (19 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

H επόμενη αγωνιστική (21η)

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (17:00)

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός (19:30)

Βόλος – Αρης (20:00)

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ (17:30)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (19:30)

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet (21:00)

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (18:00)