Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες των Άρη, ΟΦΗ και ΑΕΛ Novibet – Δείτε φάσεις και γκολ

Ο Άρης πανηγύρισε μία σημαντική νίκη με 1-0 στην έδρα του Παναιτωλικού και μείωσε στο -1 από τον Παναθηναϊκό στη βαθμολογία της Super League. Ο ΟΦΗ πήρε σημαντικό τρίποντο στο Περιστέρι (1-2) και πάτησε οκτάδα και η ΑΕΛ Novibet κοιτάζει πέρα από την παραμονή, μετά τη νίκη επί του Βόλου με 2-0.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Άρη μέσα στο 2026, κάτι που είχε απόλυτη ανάγκη ο Χιμένεθ, καθώς η ομάδα του έμενε πίσω ακόμα και στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης. Ο ΟΦΗ του Κόντη συνεχίζει να εντυπωσιάζει, καθώς στα τελευταία έξι παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχει πέντε νίκες.

Το ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει από την αυριανή ημέρα, στην οποία θα ολοκληρωθεί η 19η αγωνιστική της Super League.

Τα αποτελέσματα της 19η αγωνιστικής

Παναιτωλικός – Αρης 0-1

Ατρόμητος – ΟΦΗ 1-2

Βόλος – ΑΕΛ Novibet 0-2

Η βαθμολογία της Super League

1. ΑΕK 44

2. Ολυμπιακός 42

3. ΠΑΟΚ 41

4. Λεβαδειακός 35

————————————-

5. Παναθηναϊκός 26

6. Άρης 25

7. Βόλος 25

8. ΟΦΗ 21

————————————–

9. Κηφισιά 19

10. ΑΕΛ Novibet 19

11. Ατρόμητος 17

12. Παναιτωλικός 15

13. Αστέρας Τρίπολης 13

14. Πανσερραϊκός 8

*Εκκρεμούν και τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός, Κηφισιά – ΠΑΟΚ

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης (16:00)

Παναθηναϊκός – Κηφισιά (17:30)

ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (19:30)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (21:00)